No le pudo hacer un gol a Curazao: el Ecuador de Beccacece decepciona y queda colgando en el Mundial 2026

La agónica derrota con Costa de Marfil, en su estreno por el Mundial 2026, dejó herido a Ecuador. Se preveía que ese partido era clave pensando en la clasificación hacia los dieciseisavos de final, considerando que el grupo E lo completa una potencia como Alemania y una escuadra debutante como Curazao. Entonces, la misión de La Tri no solo era recuperarse ante los caribeños, sino que hacerlo con holgura en el marcador. No lo hizo. Fue un empate sin goles, que deja a los ecuatorianos colgando de la Copa del Mundo.

Una de las principales críticas que se le atribuyen a Sebastián Beccacece como adiestrador de la selección es no tener un mayor caudal ofensivo y efectividad en el arco rival. La fortaleza de la escuadra está en su defensa, no de mitad hacia arriba. Pero ante la necesidad del resultado y enfrentar a un rival menor, había que sí o sí afinar la puntería.

El exayudante de Jorge Sampaoli reordenó el equipo en relación con el debut. Arrancó con línea de tres en el fondo, con Piero Hincapié de central por la izquierda. El zurdo del Arsenal tuvo un partido complicado ante los marfileños, con la velocidad de Diomandé y Diallo. Buscando profundidad por afuera, incluyó a Pervis Estupiñán por la izquierda, mientras que a la derecha estuvo John Yeboah. Mientras que los curazoleños salieron con un 5-4-1, que no necesariamente fue sinónimo de colgarse del travesaño.

Si fuera por ocasiones de gol y remates a portería, Ecuador debió irse al descanso con ventaja, por al menos un par de goles. Pero no lo hizo. En los 45′ iniciales, generó chances para abrir el marcador, sin ser avasallador, sin embargo fue incapaz de acertar. El gran pecado del combinado del Guayas.

Apenas iban dos minutos de partido y tuvo una opción nítida, pero Enner Valencia falló completamente solo, mano a mano ante el portero Room. Luego, se sucedieron las llegadas. En los 12′, se lo perdió Yeboah, con un remate bajo. En los 14′, lo tuvo Pedro Vite, con la zurda. Ecuador trataba de construir, mientras Curazao respondía contragolpeando. Era de ida y vuelta, porque los sudamericanos dejaban espacios.

Valencia anticipó en los 20′, sin derrotar a Room. Luego, en los 28′, Gonzalo Plata remató frontal, pero el golero curazoleño despejó. Y en los 41′, una media vuelta de Yeboah obligó a otra reacción del 1 isleño. Los intentos ecuatorianos transformaron al portero rival en figura, no obstante la definición de las acciones fue generalmente al cuerpo del citado Eloy Room.

La estadística indicó que en la primera parte la posesión fue del 64% para Ecuador, con ocho remates totales, de los cuales seis fueron entre los tres palos.

El desarrollo del cotejo le pedía un revulsivo a La Tri. Para la segunda parte, Beccacece sacó a un mediocampista central (Alcívar) e incluyó a un delantero (Kevin Rodríguez). Las ocasiones se siguieron sucediendo, pero los de camiseta amarilla andaban con la pólvora mojada. Moisés Caicedo, Enner Valencia y Piero Hincapié contaron con oportunidades para acertar, sin embargo no llegaba el gol. Ya sea por la impericia como por la gran actuación de Room.

Curazao no se quedaba atrás. Cuando lograba salir y generar contragolpes, a través de Tahith Chong y de Juninho Bacuna, prendían una alerta en el área ecuatoriana. De hecho, Hernán Galíndez tuvo una triple tapada notable, que evitó el 1-0 de los caribeños. Mientras más pasaban los minutos, la desesperación era más patente en Ecuador y en sus hinchas. Un partido que estaba previsto para golear cómodamente se fue convirtiendo en una historia muy distinta.

Beccacece lo había adelantado. “No somos Alemania”, dijo en la rueda de prensa previa. Los del Guayas, que llegaron al Mundial amparado en una notable generación de jugadores, no tenía respuestas para imponerse a un rival con carencias, no obstante lo suplía con corazón y atrevimiento. Sobre el epílogo, entró Jordy Caicedo, para unirse a Valencia en el centro del área. Había que ganarlo como sea. No sucedió.

Tras dos partidos, Ecuador escribe una decepcionante fase de grupos, con solo un punto, ante el rival (nominalmente) más discreto del grupo E. Con esto, deberá jugarse todo ante Alemania. Tendrá que vencer a los germanos. Porque con dos puntos, en caso de una igualdad, es difícil que le alcance para entrar como tercero.