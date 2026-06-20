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    Sebastián Beccacece pide no subestimar a Curazao: “No somos Alemania”

    El DT de Ecuador adelantó el cruce que la selección sudamericana sostendrá este sábado en Kansas City por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency. [e]RICARDO LANDETA

    Después de haber caído en su debut contra Costa de Marfil por 1-0, la selección de Ecuador comenzó a enfocarse en el que será un duelo trascendental en sus aspiraciones por avanzar a los dieciseisavos de final.

    Este sábado el Tri se enfrenta a Curazao con la misión de obtener los primeros tres puntos en el Mundial de Norteamérica 2026.

    En la previa de este duelo, el técnico Sebastián Beccacece pidió enfocarse en conseguir la victoria, dejando claro que esta no está asegurada como para pensar en una goleada, a pesar de que esto puede resultar clave a la hora de definir al mejor tercero.

    No somos Alemania. Nosotros, como lo hicimos en estos dos años, tenemos respeto por el rival. Tenemos claro como equipo que lo importante es la victoria. Así que vamos a trabajar duro para conseguirla y darle una alegría a la gente y a nosotros mismos. Por lo hecho el otro día, merecemos tener esos tres puntos”, señaló en la conferencia de prensa de este viernes.

    Estas palabras también reflejan el golpe anímico que sufrió el plantel después de la agónica victoria de Costa de Marfil que amargó el debut de Ecuador en la Copa. Más aún considerando que la Tricolor dominó gran parte del juego y tuvo varios remates que acabaron golpeando los postes.

    Fuimos muy superiores, sobre todo en el primer tiempo, pero en estos torneos hay que marcar esa diferencia en el marcador”, recordó el extécnico de Universidad de Chile.

    “Más que el rival, el foco está en cómo respondemos a esta situación que nos dejó el primer juego, con toda la expectativa que se había generado”, agregó Beccacece.

    Además, esta última caída significó el fin de una seguidilla de 19 partidos sin derrotas. “Sabíamos que en algún momento íbamos a perder esa racha invicta de partidos. Obviamente no pensábamos que iba a ser en el primer encuentro”, lamentó el adiestrador.

    La buena noticia es que según indicó todos los miembros del plantel están disponibles para el partido contra Curazao que se jugará este sábado a partir de las 20.00 horas de Chile.

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