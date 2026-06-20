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    Carlo Ancelotti no se conforma con la goleada de Brasil: “Tenemos que seguir mejorando”

    El técnico de la Canarinha valoró el resultado, pero aseguró que su equipo debe continuar en crecimiento de cara a los siguientes duelos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    (260620) -- PHILADELPHIA, June 20, 2026 (Xinhua) -- Carlo Ancelotti, head coach of Brazil, reacts during the group C match between Brazil and Haiti at the 2026 FIFA World Cup at Philadelphia Stadium in Philadelphia, the United States, June 19, 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai) Lui Siu Wai

    Brasil consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026 tras golear a Haití, por 3-0, en Filadelfia. El Scratch se encumbró en el Grupo C y sumó cuatro puntos, al igual que Marruecos, quedando al borde de sellar su clasificación a dieciseisavos de final.

    Tras el encuentro, Carlo Ancelotti valoró el resultado de la Canarinha y el crecimiento del rendimiento de su equipo en la Copa del Mundo: “Jugamos mejor en la primera mitad, con más calidad, intensidad y precisión en el ataque”, comenzó señalando tras el encuentro.

    Eso sí, el técnico de la selección brasileña no se conformó y aseguró que deben seguir en esa línea progresiva: “Hemos mejorado hoy... tenemos que seguir mejorando en el próximo partido”, añadió el entrenador de 67 años.

    Por otra parte, pese a que el resultado pudo ser más abultado, Ancelotti se refirió a la mejoría de cara a la portería gracias a los goles de Matheus Cunha, en dos oportunidades, y Vinícius Junior.

    Creo que nos combinamos bien en ataque. Fueron precisos. Siempre tuvimos cinco jugadores. Creo que jugamos bien”, concluyó para destacar la efectividad ofensiva.

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