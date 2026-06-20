Carlo Ancelotti no se conforma con la goleada de Brasil: “Tenemos que seguir mejorando”

Brasil consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026 tras golear a Haití, por 3-0, en Filadelfia. El Scratch se encumbró en el Grupo C y sumó cuatro puntos, al igual que Marruecos, quedando al borde de sellar su clasificación a dieciseisavos de final.

Tras el encuentro, Carlo Ancelotti valoró el resultado de la Canarinha y el crecimiento del rendimiento de su equipo en la Copa del Mundo: “Jugamos mejor en la primera mitad, con más calidad, intensidad y precisión en el ataque”, comenzó señalando tras el encuentro.

Eso sí, el técnico de la selección brasileña no se conformó y aseguró que deben seguir en esa línea progresiva: “Hemos mejorado hoy... tenemos que seguir mejorando en el próximo partido”, añadió el entrenador de 67 años.

Por otra parte, pese a que el resultado pudo ser más abultado, Ancelotti se refirió a la mejoría de cara a la portería gracias a los goles de Matheus Cunha, en dos oportunidades, y Vinícius Junior.

“Creo que nos combinamos bien en ataque. Fueron precisos. Siempre tuvimos cinco jugadores. Creo que jugamos bien”, concluyó para destacar la efectividad ofensiva.