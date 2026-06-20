Brasil hace lo justo y necesario: la Canarinha de Ancelotti aparece en el Mundial venciendo a la débil Haití

El estreno de Brasil en el Mundial de Norteamérica no había sido convincente. Si bien enfrentó a un rival duro como Marruecos, el desempeño de la Canarinha de Carlo Ancelotti no causó gran satisfacción. Por lo mismo, la obligación era dar un golpe en la mesa y ganar con relativa holgura ante un rival más débil como Haití, que tuvo (de igual manera) una derrota digna ante Escocia. Las aparentes diferencias entre ambos elencos quedaron de manifiesto en Filadelfia, pero sin la grandilocuencia de otros tiempos.

Sin brillar, mostró la jerarquía de su plantel y fue eficaz en el área rival. Superó por 3-0, haciendo los deberes en los primeros 45 minutos.

Los últimos dos partidos del Scratch en Copas del Mundo habían finalizado con el mismo resultado: empate 1-1. Fue en su eliminación de Qatar 2022 a manos de Croacia (en penales) y en el arranque de la actual cita futbolística. En el afán de buscar el triunfo y mejorar en el juego, el DT italiano hizo dos cambios. Sacó a dos de los rendimientos más bajos ante los marroquíes, como el lateral derecho Ibáñez y el centrodelantero Igor Thiago. Ingresaron Danilo y Matheus Cunha. Este último terminó siendo clave para el triunfo.

El cuadro caribeño salió con una formación claramente cautelosa, con cinco en el fondo (siendo uno de ellos Ricardo Adé, conocido del medio criollo) y cuatro mediocampistas. Cuando tenía la pelota, insinuaba transiciones rápidas para avanzar en la cancha. Brasil manejó el balón desde el inicio, con constantes intercambios de posiciones de mitad hacia arriba, para generar espacios.

El primer aviso ofensivo concreto del pentacampeón del mundo sucedió en los 12′, cuando se anula un gol de Raphinha. El jugador del Barcelona, siendo puntero derecho (con perfil cambiado), estaba mostrando un mejor rostro que en comparación al duelo con Marruecos. Fue uno de los más activos en ataque, mientras estuvo en la cancha. Lamentablemente para él, tuvo que salir antes del descanso por problemas musculares.

La resistencia de Haití llegó hasta los 24′, cuando Matheus Cunha abrió el marcador. El atacante del Manchester United fue el último en impactar el balón luego de un intento de rechazo del zaguero Delcroix, tras una atajada del meta Placide a un remate de Vinicius. Pese a que en la acción se percibe una posible falta del 9 brasileño, el cuerpo arbitral pasó por alto ese detalle.

Lejos de cualquier atisbo de Jogo Bonito o algo por el estilo (no es el fútbol que pregone Ancelotti), Brasil fue efectivo. Sacó la diferencia necesaria en el primer tiempo. En los 36′, Cunha concreta su doblete definiendo alto tras asistencia de Vinicius. La zaga haitiana, saliendo, quedó mal parada. Luego, en el tiempo añadido del primer lapso, llegó el turno de Vini para estar en el marcador. La controvertida figura del Real Madrid hizo el 3-0. Arrancó con espacio para atacar y definió por bajo.

Había aroma a goleada en Filadelfia. Sin embargo, para el complemento, este Brasil optó por conservar la ventaja y administrar energías. El triunfo estaba en el bolsillo, por muchas ganas que ponían los futbolistas de Haití. Los Granaderos habían cambiado de esquema, pasando a un 4-4-2. En la Canarinha ya estaba en cancha Rayan, abierto por la derecha, como reemplazante del lesionado Raphinha.

En loa 63′, casi llegó el descuento caribeño con un testazo de Adé, que contuvo Alisson y luego Danilo complementó rechazando desde la línea. Fue el acercamiento más directo de los Granaderos. Pasada la hora de partido, Ancelotti reemplazó a Cunha por Endrick. El ingreso del atacante del Olympique de Lyon, cuya carta le pertenece al Madrid, desató la euforia de los torcedores. Le anularon un tanto en el cuarto de hora final.

Con un mejor primer tiempo en relación al segundo, el Scratch logró su primer triunfo y alcanza los cuatro puntos en el grupo C, igual que Marruecos, que superó a Escocia. Los brasileños cerrarán su zona ante los europeos. Mientras que los haitianos certificaron su eliminación, tras dos derrotas y la victoria magrebí.