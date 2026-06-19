Marruecos se impone con comodidad sobre Escocia para poner pie y medio en la siguiente ronda del Mundial 2026

Marruecos ratificó su gran nivel y consiguió un triunfo vital en Boston. Venció por la mínima sobre Escocia y sumó cuatro unidades, ubicándose en la cima del Grupo C, en un resultado que los ilusiona con la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial.

Ya en la segunda jornada de la Copa del Mundo, comenzaron los momentos de definiciones. El duelo era clave para ambos. Los africanos podían dar un gran paso para su clasificación a la siguiente ronda, sobre todo porque igualaron ante Brasil y cierran la fase de grupos ante la humilde Haití.

Mientras que los europeos podían asegurar su presencia en la otra fase con una victoria, teniendo en cuenta del complejo tercer encuentro ante la Canarinha. Sin embargo, la planificación del Ejército de Tartán se esfumó nada más empezar, específicamente a los 69 segundos. Fue el gol más rápido en lo que va del Mundial y sirvió para sentenciar el cotejo.

Los Leones del Atlas dieron un golpe de entrada, el denominado típicamente como gol de camarín. Brahim Díaz, como con un guante, habilitó de gran manera a Ismael Saibari. El ariete sacó un zapatazo para desatar los festejos marroquís. Un golazo.

Marruecos, lejos de pasar apuros

Tras ello, el equipo africano continuó dominando las acciones con posesiones largas. Se jugó al ritmo de El Aynaoui y el joven Bouaddi, una de las grandes revelaciones del certamen, que condujeron la sinfonía de un móvil equipo marroquí. Hakimi, Masraoui y El Khannouss, además de los protagonistas en el gol, también fueron factor.

Marruecos hegemonizó las ocasiones de gol. Todo mientras el combativo elenco escocés buscó cerrar los espacios y salir de contra, pero le costó proponer algo más.

El complemento tuvo un desarrollo similar, aunque con algunos destellos escoceses. Sin embargo, no fue más que eso, chispazos. Los Leones del Atlas estuvieron lejos de sufrir mayores complicaciones.

Saibari tuvo el segundo en sus pies en el 50′. El goleador marroquí arremetió en el área para conectar un centro y rematar, mientras que un defensor llegó al cruce. El remate se desvió e impactó en el travesaño.

Los europeos lograron empujar, de cierta forma, aunque con más ganas que otra cosa. Tras minutos de refriega en el campo y una que otra ocasión de lado y lado, los africanos lograron sostener el resultado y se quedaron con la victoria.

Con cuatro puntos y una diferencia de gol positiva, Marruecos tiene prácticamente asegurada su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial, aunque sea como mejor tercero. Eso sí, cabe mencionar que de manera matemática aún no se concreta. Por otra parte, cerrarán ante la humilde Haití, en el papel, la más débil del grupo. En tanto, Escocia se quedó con tres puntos y deberá buscar algún resultado ante Brasil.