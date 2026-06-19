De llegar a Primera B como un desconocido, a enfrentar a Brasil en el Mundial: el increíble camino en el fútbol de Ricardo Adé

Brasil y Haití se enfrentaron en la Copa América Centenario 2016. En el Citrus Bowl de Orlando, la Canarinha goleó por 7-1. En ese entonces, Ricardo Adé, con 26 años, estaba forjando una incipiente carrera deportiva en el fútbol de su país, salvo por una etapa en el Miami United de Estados Unidos.

Diez años después, los caribeños vuelven a cruzarse en el camino del pentacampeón del mundo, otra vez en Norteamérica, pero ahora en el escenario más grande: la Copa del Mundo. Adé, con 36 años, ya está transformado en una pieza indiscutida en su seleccionado. De hecho, es el único futbolista de su país en ganar un título internacional (la Copa Sudamericana 2023, con Liga de Quito).

La presencia de Los Granaderos en el Mundial 2026 es una de esas historias increíbles que entrega la máxima cita del fútbol. La selección que dirige el francés Sebastien Migné no fue local en su país en las últimas Clasificatorias, debido a la complicada situación sociopolítica del país. De hecho, el DT no ha entrado en territorio haitiano para dirigir a sus pupilos. Pese a las vicisitudes, el país más pobre de América Latina se metió en el torneo después de 52 años. Y uno de los nombres propios del equipo caribeño es un zaguero conocido para el medio criollo.

Su carrera comenzó en el Baltimore SC de la liga local, en 2014. Arrancó de manera tardía su ruta por el fútbol. Esto sucedió porque durante su juventud invirtió todo lo que tenía para ir a jugar a Tailandia con la promesa de un falso representante. Lamentablemente para sus pretensiones, no pudo volver a Haití de inmediato por falta de recursos y tuvo que vivir en la calle durante un tiempo.

Además de Baltimore, en su país natal también jugó en Don Bosco, más una etapa en el mencionado Miami United. En esa experiencia aparece la familia Nasur. A inicios de 2017 llega a Santiago Morning, gracias a que Sebastián Nasur, uno de los hijos de Miguel Nasur, lo vio jugar precisamente en Miami United, club donde el empresario chileno y propietario del Chago llegó a adquirir el 50 por ciento en 2016. La estadía en el elenco microbusero le abrió las puertas del fútbol local. Tras dos años, se fue a Magallanes.

Adé, jugando en el Ascenso con Santiago Morning. Foto: Photosport.

Sin proyectarlo, el campeonato de Primera B sería una suerte de catapulta para Adé, quien saltaría al extranjero. En particular, se fue a Ecuador. Primero llegó a Mushuc Runa, en 2021. Luego pasó a Aucas, al año siguiente. En 2023 recaló en la Liga de Quito, donde se convertiría en uno de los principales defensas del campeonato ecuatoriano. Llegó en condición de jugador libre. Tiene vínculo con LDU hasta 2027. En el país de la mitad del mundo, el haitiano es tricampeón de Primera División (con Aucas en 2022; y con Liga en 2023 y 2024).

Llegó a Chile siendo seleccionado de su país (debutó en 2016). Sin embargo, con el paso del tiempo, y de los partidos, se fue convirtiendo en una pieza estable. Actualmente ya cruza la barrera de las 60 presentaciones con Los Granaderos, cuyo máximo hito es volver a una Copa del Mundo luego de aquella pasada experiencia en Alemania 74, donde perdieron los tres partidos.

El sábado pasado, el combinado caribeño causó una grata impresión ante Escocia, aunque terminó cayendo por la cuenta mínima. Con sus carencias, supo complicarle el partido a los británicos. En ese cotejo, Adé mostró estadísticas positivas: cuatro despejes, cuatro recuperaciones, tres de cinco duelos ganados, 87% de pases precisos, 81% de precisión en el campo rival y 96% en el propio, y una distancia recorrida de 9,4 km. (datos de Sofascore). Además, sobresalió con 23 intentos de ruptura, según consigna la FIFA.

Las vueltas que da el fútbol. De jugar en la segunda categoría del fútbol chileno, en clubes de tradición pero de reducida convocatoria, a saltar al máximo escenario del deporte, contra el más ganador de la Copa del Mundo. Haití vive un sueño, y Ricardo Adé es parte de él.