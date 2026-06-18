Neymar, otra vez fuera: el 10 de Brasil se baja del duelo ante Haití

La selección de Brasil enfrenta este viernes un partido clave en su búsqueda por avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Tras igualar contra Marruecos 1-1 en el debut, los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán la chance de celebrar su primer triunfo a costa de Haití.

Sin embargo, para este partido no podrán contar con una de sus figuras. Neymar, quien llegó lesionado a sumarse a la convocatoria del técnico italiano, no estuvo contra los africanos y tampoco estará presente en la segunda fecha.

Así lo dio a conocer la Confederación Brasileña de Fútbol, pues el 10 del Santos aún está en proceso de recuperación de la lesión. De esta manera, el ex Barcelona y PSG se quedará en el centro de entrenamiento de Nueva Jersey en lugar de viajar a Filadelfia con el resto del plantel para evitar el desgaste del viaje.

El cuerpo técnico se ha mostrado bastante cauteloso y no quiere precipitar las cosas para que Neymar tenga la mejor recuperación posible. Por lo mismo, también se ha puesto en duda su participación en el partido contra Escocia del próximo miércoles con la meta de que esté disponible en la fase de eliminación directa de la Copa.

El regreso a los entrenamientos

Durante la jornada de este miércoles Neymar reapareció en los entrenamientos en compañía de Raphinha, Marquinhos y Fabinho y cuando vio a la prensa señaló en tono de broma “¿me extrañaron?”, dando cuenta de tener un buen ánimo de cara a los siguientes partidos.

Durante la sesión de entrenamiento abierta a los medios Neymar realizó actividades por separado del grupo, con el preparador físico. Tras el calentamiento, trabajó con el balón.

Su recuperación avanza según lo previsto, de acuerdo con el cronograma establecido por el cuerpo médico de la selección brasileña.

El 28 de mayo, tras las pruebas realizadas el día anterior, el doctor Rodrigo Lasmar informó que se esperaba que Neymar necesitara de dos a tres semanas para recibir el alta médica y comenzar la fase de transición física en el campo. Este miércoles, el jugador cumplió 20 días desde el anuncio del pronóstico, un plazo que coincide exactamente con el calendario previsto inicialmente.

Foto: @CBF_Futebol (X).

Danilo responde a los cuestionamientos por su estado físico

Durante el partido inaugural, uno de los jugadores que fue criticado fue Danilo. El lateral de 34 años que milita en el Flamengo se defendió de los cuestionamientos a su estado físico.

“Desde mi etapa en el Manchester City, siempre he dicho que si necesitas un lateral que cubra las bandas y aporte profundidad constantemente, no sería el adecuado. Pero si necesitas un jugador que entienda los momentos clave y reduzca las distancias, soy perfectamente apto. Pero no por mi edad ni por mi supuesta condición física, de donde sacaron esa idea no sé de dónde, siempre he sido ese tipo de jugador. El entrenador está muy atento a eso, diseña bien las estrategias. Me he aventurado al ataque alguna que otra vez, como en los viejos tiempos”, indicó en conferencia de prensa.

También se refirió a su entrada en el segundo tiempo en el primer partido. “Cada equipo tiene un núcleo, donde hay seis u ocho jugadores que siempre juegan. Y cinco que rotan según la estrategia. La estrategia cambia según el rival. Lo que pasó en el último partido (la alineación que se anunció a última hora contra Marruecos) se le dio una importancia exagerada. Es normal. Hoy tenemos un equipo definido en un 80% para el partido del viernes. Y tres o cuatro aún son incógnitas, ya sea por razones tácticas o (por ejemplo) por caprichos del entrenador. Algunas decisiones no tienen explicación, depende del entrenador. Si el entrenador dice que voy a jugar hoy, mañana o una hora antes, mi preparación será la misma”.

El partido entre Brasil y Haití está programado para este viernes 19 de junio a partir de las 20.30 horas en Filadelfia.