Stefan Kramer lo hace de nuevo. El comediante vuelve a recurrir a un personaje del fútbol para sacar risas en Chile y el mundo. Ya lo había hecho en las últimas semanas con las parodias a Luis Enrique y Florentino Pérez y, en los últimos días, a Kylian Mbappé. Su última imitación es la de un viejo conocido, aunque en una versión 2.0: Marcelo Bielsa. “Se filtró la sesión de sesión de fotos del entrenador más polémico del Mundial: Don Marcelo Bielsa”, anunció. “Y sí, hay explicaciones que no requieren explicación”, complementó. La alusión es obvia: a las comentadas actuaciones del entrenador durante del Mundial.

El Loco es uno de los personajes que ha permitido internacionalizar el trabajo de Kramer. Las interpretaciones que hace del ex DT de la Roja y actual seleccionador de Uruguay han sido celebradas especialmente en Argentina, donde Bielsa suma adeptos y detractores. Los últimos se los ganó por la decepcionante participación transandina en el Mundial de 2002, que se jugó en Japón y Corea, bajo su dirección.

Stefan Kramer lo hace de nuevo: imita a Marcelo Bielsa en su convulsionado paso por el Mundial

El registro, que ha generado amplia adhesión en las redes sociales, muestra a Bielsa en plena ‘explicación’ de sus líos en el Mundial. “Usted realice su trabajo y tome la fotografía, que yo ya me voy”, se escucha decir, en alusión a la comentada imagen en la que el estratega nunca mira a la cámara.

“No voy a sonreír, ¿O usted me vio cara de Bombo Fica“, insiste, para graficar la desidia con que el transandino se tomó la sesión.

El diálogo sigue en el mismo tenor y va incorporando personajes relacionados con la farándula nacional. “¿Tomó la fotografía, o no? No soy ni Hotuiti, ni me parezco a Sammis Reyes, ni tengo el encanto de José Antonio Neme“, apunta.

Luego, retoma el discurso de la intervención de Bielsa. “Yo no soy modelo”, concluye, antes de culminar su intervención con exageradas poses del entrenador ante los fotógrafos.