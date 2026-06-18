“Mucho Lucho”: Colombia y el mundo se rinden ante Luis Díaz luego del triunfo sobre Uzbekistán en el debut

Colombia está de fiesta. Este miércoles derrotaron por 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en su estreno en el Grupo K del Mundial 2026. La tarea no fue fácil para los cafetaleros, ya que el compromiso se les complicó en el segundo tiempo. El héroe de la jornada fue Luis Díaz, quien apareció en los momentos indicados para abrochar los primeros tres puntos en el torneo.

Los medios de ese país, por supuesto, valoraron el resultado: “Colombia sufrió, pero venció 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista en Norteamérica”, tituló el medio El Colombiano.

En tanto, Radio Caracol se centró más en que son los punteros del Grupo K, gracias, también, al empate de Portugal 1-1 contra el débil seleccionado de República Democrática del Congo. “¡Colombia, líder del Grupo K del Mundial 2026!“, titularon. ”Inicio más que ilusionante para la Selección Colombia. La Tricolor se estrenó con victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en Ciudad de México y, tras el resultado a primer turno del empate entre Portugal y Congo, asumió el liderato del Grupo K", añadieron.

Luis Díaz, el hombre clave

En tanto, los medios de comunicación del resto del mundo puntualizaron en que al equipo Néstor Lorenzo se le complicó el partido en la segunda parte, pero que Luis Díaz fue la llave para quedarse con la victoria “Por algo es el mejor jugador de Colombia. Por algo es el ancho de espadas y también el de basto de Néstor Lorenzo. Por algo es el tercer fichaje más caro del Bayern Múnich, que le pagó 75 millones de euros al Liverpool. Luis Díaz fue la bandera del conjunto cafetero en el debut del Mundial: apareció en los momentos justos, dio una asistencia y colaboró con un gol propio para el triunfo ante la modesta Uzbekistán que lo supo poner en aprietos”, escribió en su crónica Diario Olé de Argentina.

Foto: Luke Hales/Getty Images. Luke Hales

Algo parecido hizo Diario Marca de España, quienes en su nota del encuentro titularon: “Mucho ‘Lucho’ para tan pocos lobos”. En su análisis comentaron la necesidad que tiene Colombia de mejorar en los próximos partidos: “Aunque los tres puntos cosechados por los cafeteros son de oro para arrancar con pie derecho, el cuerpo técnico tendrá que trabajar intensamente para corregir esas peligrosas desatenciones cuando el equipo se encuentra en ventaja si verdaderamente aspira a llegar lejos en el torneo más importante del planeta”.