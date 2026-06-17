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    El desahogo de Harry Kane tras el triunfo inglés: “No sé si soy invencible, pero me siento en mi mejor momento”

    El capitán de los Tres Leones destacó la goleada sobre Croacia y advirtió que “este es el nivel que sabemos podemos alcanzar”. El DT Thomas Tuchel reconoció que “me siento aliviado, porque había mucha presión”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Harry Kane marcó dos veces por la selección de Inglaterra. FOTO: X @England

    Inglaterra no decepcionó y presentó de manera inmediata su candidatura al título. La goleada 4-2 sobre Croacia fue una declaración de principios y una muestra al mundo de que esta generación de jugadores tiene la suficiente materia prima para acabar con 60 años de frustraciones. Así también lo reconocen sus protagonistas.

    “Este es el nivel que sabemos podemos alcanzar”, aseguró el capitán Harry Kane, autor de dos goles, quien afirmó que “la primera parte fue un poco más igualada, aunque creo que tuvimos algunos momentos, como cuando marcamos dos goles. Los goles recibidos fueron decepcionantes, sobre todo el segundo, porque nos pilló muy atrás. Eso no es el equipo que queremos ser”, aseguró el atacante de Bayern Múnich.

    En la misma instancia, el delantero británico aprovechó de narrar lo que les dijo el entrenador alemán Thomas Tuchel después del postrero empate de los balcánicos en el filo de la primera parte.

    “En el descanso, el entrenador nos dijo: ‘¡Vamos!’, subamos el ritmo, marquemos hombre a hombre y dominemos el partido por completo. Eso fue exactamente lo que hicimos. Nos vieron a nuestro mejor nivel, tanto con balón como sin él. Podríamos haber marcado tres o cuatro goles en esos 20 minutos de la segunda parte. Hicimos lo que teníamos que hacer y cerramos el partido de forma satisfactoria”, aclaró el ex jugador de Tottenham.

    Sobre el penal, que falló en primera instancia, el artillero describió que cuando vi los videos, me di cuenta de que a Livakovic le gusta moverse pronto, así que sabía que existía la posibilidad de que, si hacía el amago, saliera de la línea. Estaba un 80% seguro de que había salido de la línea, no un 100% seguro, y obviamente, cuando repitieron la jugada, cambié un poco la técnica. Por eso investigo tanto, y al final me salió bien”.

    Kane, además, habló de sus sensaciones en esta parte de su carrera: “no sé si soy invencible, pero me siento en mi mejor momento, en mi mejor forma. En el primer partido, como delantero, quieres marcar, sin duda. Después de esperar seis o siete días y ver todos los demás partidos, creo que todos estábamos ansiosos por salir a la cancha, yo incluido. Así que fue genial empezar con la victoria de hoy”.

    La presión de Tuchel

    Pero si el capitán estaba ansioso, el entrenador Tuchel lo estaba aún más. Pese a la aparente frialdad de su idiosincrasia, el profesional vivió su propia liturgia en los 90 minutos. Gritó, arengó y reprendió; todo para intentar sacar adelante a su equipo.

    “Estoy contento, pero también aliviado. Por supuesto, porque hay mucha presión en el primer partido y uno quiere empezar bien. Croacia es un rival formidable y uno de los 10 mejores equipos del mundo. Queríamos demostrar nuestro potencial y fue un partido muy emotivo. Hubo altibajos y nos costó un poco asentarnos, sobre todo, en la primera parte. Nuestra toma de decisiones con el balón no fue la mejor en algunos momentos y nos costó encontrar nuestro ritmo”, relató el extécnico de Chelsea.

    Asimismo, el germano agregó que “a veces tardábamos en tomar decisiones. Fue un juego irregular. Incluso sin balón, no estábamos conectados como deberíamos. No hicimos bien la presión. Además, íbamos ganando dos veces, y sentíamos que ahora teníamos algo que proteger, y siempre estábamos retrocediendo para proteger algo que tampoco somos nosotros. Estoy muy contento con el resultado y también con la segunda parte, porque reaccionamos bien. Creamos muchas ocasiones y marcamos goles magníficos”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolHarry KaneSelección de InglaterraSelección de CroaciaThomas Tuchel

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