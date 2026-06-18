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    La autocrítica de Néstor Lorenzo a pesar del triunfo de Colombia en el debut: “Tenemos que mejorar”

    El técnico cafetalero valoró la victoria sobre Uzbekistán, por 3-1, pero también reflexionó sobre el juego de su equipo.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Néstor Lorenzo realizó una autocrítica pese al triunfo de Colombia ante Uzbekistán. Lucio Tavora

    Colombia debutó de gran manera en el Mundial 2026. La selección cafetalera se impuso por 3-1 sobre Uzbekistán, en el Estadio Azteca. Lo hizo no sin sufrir sobre el cierre, pero con el resultado a su favor de todas maneras.

    En ese sentido, el técnico Néstor Lorenzo se refirió al desempeño de sus pupilos. Valoró la victoria, aunque también realizó una autocrítica por el juego mostrado.

    No iba a ser fácil. Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien, que estuvo muy ordenado, muy cerrado y nos costó llegar”, comenzó señalando el estratega de 60 años.

    Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. De pronto nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros ni remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente. Este es el primer escalón”, añadió el argentino.

    El análisis de Lorenzo

    Lorenzo analizó las fallas que tuvo la selección colombiana: “No hay que desgastarse innecesariamente. No definimos bien y nos costó tener la posesión de la pelota. Creo que nos hacía falta refrescar el equipo y, cuando lo hicimos, nos vimos mejor”, indicó.

    Por otra parte, mostró su felicidad por los tres anotadores de la jornada: “Es una satisfacción que Lucho, Daniel y Jáminton hayan marcado. Eso nos da mucha confianza para los partidos que vienen”, señaló el entrenador transandino.

    En su análisis, Lorenzo también consideró merecido el exitoso debut de Colombia en el Mundial 2026: “Jugamos con los centrales prácticamente en la mitad de la cancha. Se ganó merecidamente y eso nos da tranquilidad”, cerró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de ColombiaSelección de UzbekistánNéstor Lorenzo

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