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    Sufre Cecilio Waterman: Panamá pierde en el tiempo agregado frente a Ghana en su debut en el Mundial

    Los centroamericanos, que tuvieron a Cecilio Waterman entre los titulares, fueron amplios dominadores en la primera hora. Sin embargo, las Águilas Negras se llevaron la victoria de 1-0 en el quinto minuto de descuento.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La selección de Panamá perdió contra Ghana. FOTO: X @fepafut

    Panamá se fue masticando la rabia en la lluviosa jornada de Toronto, en Canadá. Los centroamericanos cayeron 1-0 en los descuentos ante Ghana, por el Grupo L del Mundial 2026 que completan Inglaterra y Croacia, en un partido que dominaron en la primera hora.

    Los Canaleros saltaron a la cancha de Ontario con la firme convicción de borrar esa feble imagen que dejaron en Rusia 2018, torneo en el que no sumaron puntos en la primera incursión mundialista de su historia.

    Espoleados por ese mal recuerdo, los centroamericanos tomaron el control desde el inicio, todo para sorprender a los africanos. Ímpetu que estuvo cerca de dar fruto, bien temprano en el partido, cuando el cabezazo de Cecilio Waterman fue detenido de urgencia por el portero Lawrence Ati Zigi.

    No fue más que el aviso del cuadro panameño que comenzó a generar volumen de juego, especialmente en las orillas. Al otro lado, los dirigidos de Carlos Queiroz -el portugués que dirigió a Real Madrid- no encontraban la fórmula para evitar las embestidas de su rival.

    Sin embargo, la posesión no redundaba en goles. La ordenada defensa de las Estrellas Negras sacaba adelante la tarea y frustraba las acciones de juego de los americanos. Pasada la media hora de partido, a los 33’, el volante panameño Cristian Martínez cayó en el área tras un forcejeo con Jerome Opoku, pero el juez sueco Glenn Nyberg desestimó un potencial penal.

    A seis minutos del descanso, Panamá volvió a acercarse con peligro a la portería ghanesa. El arquero Ati Zigi supo cortar el centro de Michael Murillo y, si bien el rebote quedó en los pies de Martínez quien no pudo definir con certeza.

    Al límite

    Tras la reanudación del juego, en el tiempo complementario, el duelo se hizo más parejo para ganar un poco más en ritmo y emociones. Antes de los cuatro minutos, los de Queiroz ya había llevado peligro en un par de ocasiones. Primero, con un cabezazo de Jonas Adjei que controló el meta Orlando Mosquera; luego, fue el volante Caleb Yirenkyi quien remató sobre la portería canalera.

    Pero el atrevimiento de los africanos era una tentación para los centroamericanos. Justo en la hora de juego, el cuadro rojo volvió a avisar sobre sus intenciones, después de que el potente disparo de Martínez diera en la parte posterior de la red en el arco de Benjamin Asare, quien reemplazo a Ati Zigi en el descanso.

    En la media hora final, el duelo repartió aproximaciones, pero fueron los africanos quienes estuvieron más próximos al gol. La más clara estuvo en el cabezazo de Adjei, acción que por muy poco no desequilibró el marcador.

    Sin embargo, en el quinto minuto de tiempo agregado, la gran acción de Brandon Thomas-Asante dejó solo a Yirenkyi en la línea de sentencia para el triunfo de los africanos, en el mismo grupo en el que Inglaterra goleó a Croacia.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de PanamáSelección de GhanaCecilio Waterman

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