La advertencia de histórico de Croacia: “A este equipo le puede faltar físico, hay jugadores que ya tienen cierta edad”

Goran Vlaovic fue parte del plantel que escribió el capítulo más importante en la historia de la selección de Croacia. El exdelantero de Valencia jugó 7 partidos en el equipo que logró el tercer puesto en Francia ’98 y anotó un gol ante Alemania, en el 3-0 de cuartos de final. Desde Los Balcanes responde el llamado de El Deportivo en la previa del debut de su equipo ante Inglaterra. “Esta Croacia tiene muchas figuras”, advierte a la vez que se detiene en la edad de sus jugadores.

¿Cómo ve usted este grupo que le tocó a Croacia con Inglaterra, Ghana y Panamá?

Si veo y pongo esos nombres en la mesa, no puedo decir que es de los mejores grupos para nosotros. Inglaterra es un equipo que quizás está entre los 5 o 6 mejores del mundo. Ghana es un equipo de África que juega bien y que tiene buenos jugadores. De Panamá tengo que decir que no sé mucho y seguramente si se ha clasificado tiene su valor y capacidades de jugar contra cualquiera. Y sobre todo en el Mundial, cuando cualquier rival puede hacer daño a cualquier equipo. Así creo que no es un grupo fácil, pero de otro lado creo que Croacia tiene calidad y sobre todo calidad para pasar a ese grupo. Eso sí que creo y pienso que va a pasar.

¿Cuáles son las principales fortalezas de esta selección de Croacia?

Creo que este equipo tiene muchas figuras. Pero si hubieran estado todos bien físicamente, sería otra cosa. Tenemos dos jugadores muy disminuidos por la lesión como Josko Gvardiol y Mateo Kovacic, que son elementos muy importantes, uno en la defensa y otro como uno de los mejores mediocampistas del mundo, con tanta experiencia y calidad. Claro, si ellos no tuvieran ese problema podría decir que tenemos una defensa muy fuerte y un mediocampo fenomenal… si hablamos de 3, 4 o 5 volantes que tenemos en buena forma. Como Luka Modric, que tiene 40 años, pero está jugando como un chaval en el Milan, sus calidades son indiscutibles. Además, está la irrupción de Petar Susic, un jugador joven que llegó ese año al Inter y se adaptó muy rápido al fútbol italiano, igual ocurre con Martin Baturina. Tenemos uno de los mejores mediocampos del mundo.

¿Cuál es la principal debilidad de esta selección de Croacia?

A Croacia le puede faltar físico, hay jugadores que ya tienen cierta edad, más avanzada, como Kramaric, Budimir, Perisic o Modric. En el Mundial, cuando se juegan partidos intensos, con los calores tremendos que seguro habrá en esa época, esto puede ser un problema. Y sobre todo por el tema de las lesiones, que ahora, como dije, Kovacic y Guardiola van a venir detrás de un largo tiempo sin jugar. Kramaric parece que últimamente tiene algunos problemas, y nada, eso veo como el principal problema para nuestro equipo.

Goran Vlaovic trabaja en Dinamo Zagreb de Croacia.

¿Y hasta dónde puede llegar, cree usted?

Puede llegar a semifinales, por qué no, porque calidad sí que tenemos. Pero en el fútbol, en el Mundial, no es sólo decide la calidad, ya que juegas contra los mejores equipos del planeta. Después de la fase de grupos, empiezas a jugar contra los mejores equipos en el mundo, los mejores futbolistas. A veces, los partidos los deciden pequeñas cosas. A veces falta un poco de suerte, otras pierdes por un centímetro, un balón que entra o no lo hace. Por eso digo, sí que podemos llegar, pero cualquiera cosa puede ocurrir.

¿Qué equipo cree usted que es el favorito para ser campeón en este Mundial?

Mirando los últimos partidos de amistosos, me parece que Francia tiene un tremendo valor en su equipo. Incluso tiene prácticamente suplentes al mismo nivel. Y eso creo que le dará cierta ventaja, si gestiona bien los partidos, este Mundial le dará muchas opciones para el título. Y creo que con esa calidad que tienen, para mí son favoritos número uno.

¿Y cuál cree usted que puede ser el jugador más importante de esta Copa del Mundo?

Hay muchos, es algo muy difícil inclinarse por uno en especial, pero uno de los que yo personalmente espero mucho, como a uno que le gusta mirar y ver fútbol, espero harto del francés Michael Olise.

¿Viajará al Mundial como comentarista, tal como en Qatar?

No, no, no. Estoy trabajando en Dinamo Zagreb, en la academia del club y eso me tiene muy contento. Voy a hacer algunos comentarios acá en Croacia, pero muy poco. Hay mucho trabajo que hacer acá.