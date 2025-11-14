OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026

    El cuadro balcánico, subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022, aseguró su presencia en la cita de Norteamérica venciendo por 3-1 a Islas Feroe. Se une a Inglaterra y Francia como los clasificados de Europa, hasta la fecha.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Croacia ganó y clasificó para el Mundial 2026.

    El Mundial 2026 continúa sumando invitados para la gran fiesta que acogerán Canadá, Estados Unidos y México. Las Eliminatorias Europeas están finalizando y este viernes selló su clasificación Croacia, que se convirtió en la trigésima selección confirmada para la Copa del Mundo.

    El combinado balcánico, subcampeón en Rusia 2018 y bronce en Qatar 2022, debía no perder ante Islas Feroe, como local, para certificar su avance hacia la Copa del Mundo. En el papel, era una tarea totalmente factible. Comenzó perdiendo, pero lo dio vuelta y se impuso por 3-1.

    El partido comenzó cuesta arriba para los croatas porque Géza Dávid Turi abrió el marcador en los 16’ para el representativo del archipiélago feroés, una de las sorpresas de las Clasificatorias (compitiéndole palmo a palmo a República Checa el segundo puesto del grupo L). Croacia reaccionó y logró el empate en los 23′, gracias al tanto de Josko Gvardiol, del Manchester City.

    En el segundo periodo, el cuadro que tiene a Luka Modric como su buque insignia sacó la ventaja para quedarse con el triunfo y con el ticket al Mundial. En los 57′, Petar Musa hizo el 2-1 para los croatas. Posteriormente, en los 70′, apareció Nikola Vlasic para el 3-1.

    Con el resultado, el equipo de Zlatko Dalic lidera el grupo L de las Eliminatorias de la UEFA con 19 puntos en siete partidos. Es el tercer clasificado de esta confederación, tras Inglaterra y Francia (los galos lo hicieron ayer, venciendo a Ucrania). La derrota de Islas Feroe le permite a República Checa asegurar un lugar en el repechaje europeo, que se sorteará el próximo 20 de noviembre.

    La otra selección que podía asegurar hoy su clasificación era Países Bajos, si derrotaba a Polonia como visitante. Sin embargo, no pudo completar el trámite. Empató 1-1 en Varsovia y tendrá que esperar para timbrar el boleto. En los 43′, Jakub Kaminski abrió la cuenta para los polacos. En los 47′, empató Memphis Depay, delantero del Corinthians.

    Los neerlandeses encabezan el grupo G con 17 puntos, tres más que Polonia.

    Por su parte, Alemania derrotó de visita 2-0 a Luxemburgo, con doblete de Nick Woltemade, por la zona A. Lidera este grupo con 12 puntos y una diferencia de gol de +7. Eslovaquia también ganó, 1-0 a Irlanda del Norte, y también tiene 12 puntos, pero una diferencia de +4. El lunes, germanos y eslovacos se juegan una verdadera final. El que gane, irá directo a la Copa del Mundo.

