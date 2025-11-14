OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Dos cambios relevantes en lo que venía mostrando, tendrá el once del Equipo de Todos que jugará este sábado en Europa.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Loyola ingresará como titular en la Roja. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Chile vuelve a la cancha este sábado al mediodía y lo hará en un amistoso con Rusia. Eliminada del Mundial de Norteamérica, la escuadra nacional sigue en rodaje mientras espera la elección de un adiestrador definitivo.

    Y aunque al técnico interino, Nicolás Córdova, no le fue bien en los duelos clasificatorios ante Brasil (perdió) y Uruguay (empató), además del pésimo desempeño a cargo de la Sub 20 en el Mundial que se disputó en Chile, una vez más tendrá la responsabilidad de dirigir al Equipo de Todos.

    “A mí me importa mucho lo que dicen mis pares, los jefes técnicos de los clubes, la gente que trabaja con nosotros, lo que hacemos nosotros, cómo discutimos para sacar más jugadores, para que más jugadores estén en Europa. Ese es mi único foco. Después, lo que pasa afuera es parte de la vida de cualquier entrenador”, aseguró en la previa del mencionado duelo.

    Manu Blondeau/AOP/SIPA/PHOTOSPORT

    La sorpresiva formación de Chile para su amistoso con Rusia

    El 11 estelar que prepara Córdova parte con Lawrence Vigouroux en el arco y con ello el portero del Swansea City se transforma en un inamovible para el DT.

    Luego, en la línea de 4 que parará en defensa, Guillermo Maripán ocupará el lugar de Francisco Sierralta pues este último presentó problemas físicos. Maripán compartirá labores con Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo.

    La línea de volantes tendrá un cambio sustantivo. Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro serán acompañados por Felipe Loyola, el cual ingresará por Javier Altamirano. “El grupo desea conseguir cosas importantes y eso es súper importante dentro de lo grupal. Hay una competencia sana, así que estoy muy contento por el grupo que se está armando y por el hambre que se muestra en el día a día”, expresó el futbolista que pertenece a Independiente de Avellaneda.

    Por último, en la ofensiva, se espera el retorno de Darío Osorio luego de que desapareciera de las convocatorias por lesión. El formado en Universidad de Chile será acompañado por Ben Brereton y Lucas Cepeda.

    Cuándo y a qué hora juega Chile contra Rusia

    La visita de Chile a Rusia es este sábado, 15 de noviembre y el encuentro está programado para el mediodía de nuestro país.

    ¿Se podrá ver gratis el partido de Chile y Rusia?

    El compromiso de chilenos y rusos será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, en internet por chilevision.cl y también por la aplicación MiCHV.

