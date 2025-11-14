Pesar en el fútbol: fallece el extécnico de la Roja Xabier Azkargorta

El extécnico de la Roja Xabier Azkargorta falleció a los 72 años tras presentar complicaciones cardíacas.

Una noticia que también golpea al balompié boliviano, pues el adiestrador español fue el que logró llevar a la Verde al hasta ahora su único Mundial en 1994.

La información fue compartida por el club Oriente Petrolero a través de sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994”, comienza señalando el club.

“Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor”, complementan.

Tras el logro de llevar a la selección boliviana al Mundial de Estados Unidos 1994, el Bigotón, como se le apodaba, arribó a la Selección Chilena en los primeros meses de 1995, llegando a dirigir varios partidos y torneos amistosos, así como la Copa América de ese mismo año.

Su paso por la Roja acabó tras el empate 1-1 contra Venezuela en las Eliminatorias para Francia 1998 a mediados de 1996.

Muestras de afecto

La partida de Xabier Azkargorta ha calado hondo, en especial en Bolivia. De hecho, el expresidente del país, Carlos Mesa, compartió una sentida despedida en sus redes sociales.

"Se fue un grande, Xabier Azkargorta, parte de nuestra historia, no solo futbolística. Ejemplo de coherencia: ‘se juega como se vive’. La selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer", expresó.

“Unidad, una bandera de todos, orgullo. Fue un amigo a quien admiré. Paz para ti Xabier”, añadió en el mensaje.

Se fue un grande, Xabier Azkargorta, parte de nuestra historia, no solo futbolística. Ejemplo de coherencia: “se juega como se vive”. La selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer. Unidad, una bandera de todos, orgullo. Fue un amigo a quien admiré. Paz para ti Xabier. pic.twitter.com/EE55fMjRi4 — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 14, 2025

Por su parte, Bolívar, club en el que también destacó, le dedicó un mensaje de despedida.

"Hoy el fútbol está de luto. Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994“, señalan de entrada.

"El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo 2 títulos nacionales. El maestro que marcó a generaciones con trabajo, carácter y corazón", añaden.

“Gracias, Xabier. Por tu legado, por tus enseñanzas y por tu huella eterna en el alma celeste. Descansa en paz, Profe”, concluyen.