OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo

    El chillanejo, número 111° del ATP, se impuso en sets corridos al local Franco Roncadelli (366°) por doble 6-3, resultado que le permite meterse en los cuartos de final del Challenger de la capital uruguaya. En la próxima ronda se medirá al español Carlos Taberner (104°).

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Tomás Barrios está en los cuartos de Montevideo. FOTO: @rioopenoficial.

    Tomás Barrios (111°) alargó a siete sus triunfos consecutivos. Después de ganar el título en el Challenger de Lima, el tenista nacional ya está en los cuartos de final de Montevideo tras ganar por doble 6-3 al charrúa Franco Roncadelli, número 366° del planeta.

    El chillanejo comenzó con la contundencia que ha jugado en las últimas dos semanas. No tuvo mayores problemas para imponerse en el primer y juego y, en el segundo, quebró el servicio del oriental con dos precisas voleas para colocarse 2-0 arriba.

    Así, no pasó mayores apreturas para quedar 3-0 e, incluso, tuvo un punto de quiebre en el cuarto game, el mismo que el local pudo salvar para colocarse 3-1 abajo.

    Ambos tenistas no lograron sacarse ventajas en los juegos posteriores y el partido llegó al octavo con el chileno en ventaja de 5-3, aunque con el saque a su favor para cerrar el primer set.

    Barrios tomó la iniciativa con su servicio, pero dos errores no forzados permitieron que el parcial quedara 30 iguales. Una mala devolución del charrúa puso al deportista nacional con punto de set, la pelota en la red de Roncadelli concedió al chillanejo la primera manga por 6-3, después de 40 minutos de partido.

    Contundente

    En el segundo set, las dudas del uruguayo persistieron. Una larga pelota lo dejó con un punto de quiebre en contra. Si bien lo salvó, un largo drop shot de Barrios volvió a poner al chileno en control del game, el mismo que concluyó con una bola en la red de Roncadelli que vio como su rival quebraba para ponerse 1-0.

    El crédito nacional no cedió puntos para quedar 2-0. En el tercero, un solo punto de quiebre bastó al chileno para ponerse 3-0, después de una pelota ancha del oriental.

    Pero el anfitrión reaccionó y consiguió quebrar por primera vez en el partido y colocarse 3-1 abajo. El montevideano pudo sostener ese repunte y pasó su saque sin contratiempos y quedar 2-3.

    Barrios supo llevar el partido a una diferencia de 5-3, aunque con el local a servicio. Se puso dos puntos de quiebre arriba y terminó con la victoria por un doble 6-3 en una hora y 22 minutos de partido. En la próxima ronda se medirá al español Carlos Taberner, número 104° del ranking ATP.

    Más sobre:TenisTomás BarriosFranco RoncadelliChallenger de Montevideo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    “Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas”: Jara llama a sus partidarios a sumar votos en medio de proyecciones de su comando bajo el 30%

    Kast vuelve a usar podio antibalas en acto en Concepción y atribuye las críticas a la “izquierda ideológica”

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei
    Chile

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    “Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas”: Jara llama a sus partidarios a sumar votos en medio de proyecciones de su comando bajo el 30%

    Kast vuelve a usar podio antibalas en acto en Concepción y atribuye las críticas a la “izquierda ideológica”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo
    El Deportivo

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?