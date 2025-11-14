Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo

Tomás Barrios (111°) alargó a siete sus triunfos consecutivos. Después de ganar el título en el Challenger de Lima, el tenista nacional ya está en los cuartos de final de Montevideo tras ganar por doble 6-3 al charrúa Franco Roncadelli, número 366° del planeta.

El chillanejo comenzó con la contundencia que ha jugado en las últimas dos semanas. No tuvo mayores problemas para imponerse en el primer y juego y, en el segundo, quebró el servicio del oriental con dos precisas voleas para colocarse 2-0 arriba.

Así, no pasó mayores apreturas para quedar 3-0 e, incluso, tuvo un punto de quiebre en el cuarto game, el mismo que el local pudo salvar para colocarse 3-1 abajo.

Ambos tenistas no lograron sacarse ventajas en los juegos posteriores y el partido llegó al octavo con el chileno en ventaja de 5-3, aunque con el saque a su favor para cerrar el primer set.

Barrios tomó la iniciativa con su servicio, pero dos errores no forzados permitieron que el parcial quedara 30 iguales. Una mala devolución del charrúa puso al deportista nacional con punto de set, la pelota en la red de Roncadelli concedió al chillanejo la primera manga por 6-3, después de 40 minutos de partido.

Contundente

En el segundo set, las dudas del uruguayo persistieron. Una larga pelota lo dejó con un punto de quiebre en contra. Si bien lo salvó, un largo drop shot de Barrios volvió a poner al chileno en control del game, el mismo que concluyó con una bola en la red de Roncadelli que vio como su rival quebraba para ponerse 1-0.

El crédito nacional no cedió puntos para quedar 2-0. En el tercero, un solo punto de quiebre bastó al chileno para ponerse 3-0, después de una pelota ancha del oriental.

Pero el anfitrión reaccionó y consiguió quebrar por primera vez en el partido y colocarse 3-1 abajo. El montevideano pudo sostener ese repunte y pasó su saque sin contratiempos y quedar 2-3.

Barrios supo llevar el partido a una diferencia de 5-3, aunque con el local a servicio. Se puso dos puntos de quiebre arriba y terminó con la victoria por un doble 6-3 en una hora y 22 minutos de partido. En la próxima ronda se medirá al español Carlos Taberner, número 104° del ranking ATP.