Godoy Cruz reclama deuda de Colo Colo por Salomón Rodríguez y amenaza con recurrir a la FIFA

Salomón Rodríguez llegó como el refuerzo más caro de Colo Colo para la temporada 2025, una que generaba expectativa en Macul al tratarse del año del centenario. Sin embargo, el desempeño del delantero uruguayo no ha convencido en absoluto. En la Liga de Primera ha disputado 15 partidos, de los cuales fue titular en siete, promediando 38 minutos por encuentro. No tiene goles ni tampoco asistencias. No juega desde el 19 de octubre, cuando ingresó en la derrota colocolina 1-0 con Coquimbo Unido.

Los únicos goles que tiene el futbolista fueron en la Copa Chile. Convirtió en el empate 2-2 con Limache (30 de enero) y en la victoria sobre Unión San Felipe (9 de febrero). O sea, el charrúa no anota hace nueve meses.

La inquietud que ha generado en el Cacique la figura del futbolista no se remite exclusivamente a su labor dentro de la cancha. Ahora también escala al ámbito directivo y legal. Esto, porque el vicepresidente de Godoy Cruz, José Mansur, reveló una millonaria deuda que tiene Blanco y Negro con el club mendocino, y amenazó con llevar el caso directamente a la FIFA.

Rodríguez busca una salida “amistosa” de Colo Colo, considerando su escasa regularidad y nulo aporte ofensivo durante la campaña, para reflotar su carrera de cara a 2026 (tiene contrato vigente con los albos). Sin embargo, el panorama se complicó al conocerse que el cuadro popular no ha cumplido con el pago de la primera cuota del traspaso, estimada en 1,2 millones de dólares.

“No tengo noticias. Nosotros lo vendimos a Colo Colo, inclusive no nos los han pagado”, afirmó José Mansur a radio Cooperativa, añadiendo que “no tenemos explicación, no tenemos noticias”. El dirigente del Tomba agregó: “Estábamos esperando, porque si no, vamos a esperar unos días y después, si no, obviamente habrá que hacer las acciones legales correspondientes”.

Mansur planteó la postura de recurrir al ente rector del fútbol. “Hacer el reclamo vía FIFA. Si no te pagan, lo inhiben, es más fácil, es matemático. Vamos a hacer el reclamo en FIFA, ellos después si pagan, chao, no hay problema”, manifestó. Por cierto, cabe mencionar que Godoy Cruz está complicado con el descenso en Argentina. Es el último de la tabla anual en el fútbol transandino y este fin de semana se juega la permanencia.

Se le genera una doble complicación a Colo Colo con Rodríguez: qué hacer con un futbolista que ha estado lejos de lo que se esperaba (cuyo vínculo sigue en el año que viene) y solucionar el entuerto que reclama Godoy Cruz.