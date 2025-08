La ruta de Salomón Rodríguez: cómo se gestó el millonario y cuestionado fichaje de Colo Colo en el año de su centenario

Salomón Rodríguez, el refuerzo más caro de Colo Colo en 2025, tiene en sus pies la oportunidad que hace tantos meses estaba esperando. Van 11 minutos de un complicado partido para el Cacique y el delantero uruguayo queda frente al arco, en posición de remate. Si abre la cuenta frente a O’Higgins, romperá el maleficio personal: será su primer gol en la Liga de Primera y, quizás así, logre silenciar las críticas de los hinchas. Hasta ahora son merecidas, porque apenas suma dos conquistas en la Copa Chile, paradójicamente, en un inicio que parecía prometedor para su estadía en los albos.

Sin embargo, el charrúa no solo desperdició aquella oportunidad por intentar forzar un penal, sino que además fue amonestado por reclamarle el árbitro Nicolás Gamboa. Lo peor llegaría minutos después, ya que sería expulsado por doble amonestación, tras una falta temeraria sobre Moisés González. Otra vez el fichaje estrella del conjunto de Macul era incapaz de justificar el alto precio que desembolsó Blanco y Negro por su pase, en una operación que, a la luz del nivel exhibido, despierta serios cuestionamientos al interior de Blanco y Negro.

Precio real, cláusulas y porcentajes

“Hay algo que a lo mejor no hemos aclarado. Se habla de que Salomón Rodríguez llegó en una transferencia por US$ 2,5 millones de dólares y eso no es así”. La explicación corresponde a Aníbal Mosa, presidente de la sociedad anónima que administra a Colo Colo. El timonel tuvo que salir este miércoles a revelar detalles del negocio más polémico que han realizado los albos en el último tiempo. “Compramos el 50% del pase en US$ 1.200.000 y tenemos la posibilidad de comprar la otra mitad, siempre y cuando juegue una cantidad de partidos, lo que obviamente no se ha dado“, complementó.

Rodríguez junto a Aníbal Mosa tras firmar el contrato.

Rodríguez debe jugar alrededor del 60 por ciento de los partidos para que el Cacique tenga la opción de adquirir su ficha completa. Hasta ahora, suma 12 presencias en el torneo nacional, con nula producción en las redes.

El charrúa había marcado ocho goles en la última campaña para Godoy Cruz, en la que había actuado en 23 ocasiones, 18 como titular. En 2023 había jugado 16 encuentros, pero solo en uno anotó. “Lo trajimos al club por sus condiciones, estuvo en carpeta en los últimos años. Es verdad que está en deuda pero tiene la capacidad para dar vuelta esta situación”, añadió Mosa, quien, luego, responsabilizó a Jorge Almirón por el arribo del delantero. “Todos los jugadores que llegaron a Colo Colo fueron aprobados por el DT”, lanzó.

El rol del representante de Falcón

En ByN afirman que el entrenador aseguró, internamente, que conocía a Salomón Rodríguez y que podía resultar útil para el funcionamiento del equipo. “Al técnico le gustaba. Aprobó el nombre”, establecen.

De hecho, antes de enfrentar a O’Higgins, el adiestrador respaldó al uruguayo. “A los jugadores les pasa esto, más a los delanteros, se les cuestiona. Más en equipo grande. Tengo claro eso. Puede darse esa situación. No es un chico improvisado, ya pasó por Godoy Cruz y tuvo mercado en Argentina. Le ha costado un poco”, señaló.

En Colo Colo explican que Rodríguez llegó al Cacique a través de un nombre familiar: Gerardo Arias, el mismo agente de Maximiliano Falcón. Al mismo tiempo, apuntan que fue Edy Mastrángelo, de UruFútbol, quien cerró el negoció. Asimismo, en Macul sostienen que ambos empresarios convencieron a Almirón de fichar al uruguayo en una operación millonaria que tiene a todos apuntándose en ByN.