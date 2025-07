Aníbal Mosa responsabiliza a Jorge Almirón por el fichaje de Salomón Rodríguez en Colo Colo.

Salomón Rodríguez aterrizó en Colo Colo a comienzos de este año con la misión de transformarse en el goleador del equipo. O por lo menos competir por ese rol con Javier Correa. El delantero uruguayo, sin embargo, no ha cumplido con las expectativas: apenas suma dos tantos en la Copa Chile. En la Liga de Primera ni siquiera ha convertido.

El rendimiento del atacante de 24 años se ha convertido en tema de debate al interior de Blanco y Negro. Tras la reunión de directorio realizada este miércoles, el presidente Aníbal Mosa abordó públicamente la situación del futbolista y despejó algunas dudas sobre su contratación.

Rodríguez fue expulsado ante O'Higgins. CAROLA TABILO/PHOTOSPORT

“Hay algo que nosotros no hemos aclarado. Se habla de que Salomón Rodríguez llegó por una transferencia de 2,5 millones de dólares, y eso no es así”, señaló el dirigente albo. “Nosotros compramos el 50% del pase en 1,2 millones de dólares y tenemos la posibilidad de comprar el otro 50%, siempre y cuando juegue una cierta cantidad de partidos, lo que no se ha dado, obviamente”, complementó el empresario puertomontino.

Mosa también detalló que la llegada del atacante no fue una improvisación, sino la conclusión de un seguimiento que se extendió por varias temporadas. “Nosotros lo trajimos por las condiciones de Salomón. Es uno de los jugadores que ha estado en carpeta de Colo Colo en los últimos dos o tres años”, explicó.

La paciencia, sin embargo, empieza a desgastarse. El presidente de Blanco y Negro reconoció que el exdelantero de Rentistas y Godoy Cruz no ha estado a la altura de las expectativas. “Está en deuda, pero creemos que él lo va a dar vuelta y lo vamos a apoyar en eso”, subrayó.

El dirigente recalcó, además, que la responsabilidad por su arribo es compartida y apuntó directamente a Jorge Almirón por el visto bueno al ariete. “Todos los jugadores que llegaron fueron aprobados por el técnico. Nosotros no traemos jugadores que no quiera el DT”, enfatizó.