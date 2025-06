Representante de Salomón Rodríguez da luces del futuro del atacante en Colo Colo

Salomón Rodríguez no logra afianzarse en Colo Colo. El delantero uruguayo, por quien Blanco y Negro desembolsó US$ 2,5 millones a comienzos de año, vive un presente complejo en el Monumental. No ha sido considerado por Jorge Almirón en los últimos dos partidos. En general, su aporte dentro del campo ha sido mínimo: apenas dos goles en 16 encuentros disputados.

El arranque del uruguayo ilusionó. Marcó en sus dos primeros compromisos con la camiseta alba, generando expectativas en torno a su aporte. Sin embargo, el impulso inicial se diluyó con rapidez. Su rendimiento fue en descenso, perdió protagonismo en el equipo y terminó fuera de las convocatorias. Ya ni siquiera aparece entre las opciones del banco de suplentes.

Blanco y Negro pagó US$ 2,5 millones por el pase de Rodríguez.

Esa ausencia ha alimentado versiones sobre una eventual salida del club en este mercado de invierno. No obstante, desde su entorno descartan esa posibilidad. El propio representante del atacante, Edy Mastrángelo, aseguró que su cliente se mantendrá en el Cacique para disputar el segundo semestre. “Está muy contento de estar en Chile, llegó a un club grande, que era lo que quería. Estos meses no han sido los mejores, le lleva un tiempo adaptarse y quiere pelear un lugar”, señaló en diálogo con radio Cooperativa.

El agente insiste en que la decisión ya está tomada y que el ariete buscará revertir su situación. “Hablamos con las autoridades del club y entendemos que lo mejor es que este semestre que viene lo juegue en Colo Colo. Le dará alegrías a la parcialidad, cuando se adapte, será un nueve de temer”, expresó el empresario.

En medio del difícil presente que atraviesa el equipo albo, marcado por la irregularidad futbolística, la escasa generación ofensiva y los escándalos extradeportivos, Mastrángelo también despejó dudas respecto al estado anímico del uruguayo. “Está convencido de pelear y que Colo Colo es el mejor lugar para estar. Está fuerte, convencido que es el lugar, que hará algo importante para el club, lo veo bien y el próximo semestre será importante para él”, sentenció.