Pellegrini está expectante: la historia de Assane Diao, el juvenil que se pelean en Europa y puede darle millones al Betis.

Manuel Pellegrini mira de reojo a Italia. El impacto de Assane Diao en el Como no pasó inadvertido. Con apenas 19 años, el exjugador del Betis firmó ocho goles en 15 partidos en su estreno en la Serie A, adaptándose de inmediato al equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

Su irrupción, de hecho, despertó el interés desde Inglaterra. Según medios europeos, el Nottingham Forest ofreció 52 millones de dólares, rechazados por el club lombardo. Ahora, el Everton también tantea su fichaje, pero el Como solo se sentará a negociar por cifras cercanas a los US$ 83 millones.

Assane Diao, en su etapa en el Betis. ANTONIO BRONIC

En Sevilla, el Ingeniero sigue el caso con atención. El club verdiblanco se reservó el 20% de una futura venta al traspasarlo en enero pasado por cerca de US$ 14 millones. Si se concreta una operación por US$ 83 millones, en Heliópolis ingresarían unos US$ 17 millones extra, alcanzando un total de US$ 31 millones por el extremo.

El negocio no beneficiaría solo al Betis. El CP Flecha Negra, club pacense en el que Diao jugó desde alevín hasta cadete, recibiría por el mecanismo de solidaridad de FIFA y UEFA el 0,25% de cualquier traspaso internacional por cada una de las tres temporadas y media que formó parte de sus filas. En la venta al Como, ya percibió 110 mil dólares por este concepto.

Nacido en Senegal en 2005, Diao llegó a Badajoz con tres años. Se formó en el CD Badajoz y en el Flecha Negra, antes de pasar por el Balón de Cádiz. En 2021 se incorporó a los juveniles del Betis, donde fue finalista de la Copa de Campeones en 2023 y debutó con el primer equipo en septiembre de ese año en la Europa League ante Rangers. Una semana después, marcó en su estreno en LaLiga frente al Granada.

En enero de 2025, el Como lo fichó por US$ 14 millones, convirtiéndolo en el traspaso más caro de su historia. Internacional en categorías menores con España, Diao optó por representar a Senegal, debutando con la absoluta en marzo pasado en la clasificación para el Mundial 2026.

Ahora, mientras el mercado sigue su curso, Pellegrini sabe que un golpe de suerte podría darle un refuerzo en forma de millones. Este sábado, su equipo venció por la cuenta mínima al Sunderland en un amistoso de pretemporada.