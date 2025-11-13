Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

La última fecha FIFA del año está en desarrollo, para seguir sumando invitados a la Copa del Mundo 2026, la fiesta en la que todos quieren estar. Europa podía sumar más clasificados, para acompañar a Inglaterra, el único en la lista hasta este jueves. Una potencia sacó su boleto al Mundial.

A Francia le costó destrabar su partido ante Ucrania. En el Parque de los Príncipes, la casa del PSG, Les Bleus dependían de sí mismos para concretar su clasificación. Una victoria como local era timbrar el pasaje para Norteamérica. Con Kylian Mbappé en la posición de centrodelantero, más la compañía de Olise, Cherki y Barcola en la línea de volantes, Didier Deschamps apostó por un cuadro ofensivo. Sin embargo, debió esperar al segundo tiempo para desatar el nudo ucraniano y construir un 4-0.

En los 53′, se sanciona un penal para Francia por falta en contra de Michael Olise. Esto sucedió justo después de una posible falta a favor de la visita, que se desestimó ante la revisión del VAR. Mbappé ejecutó con elegancia la pena máxima, picando el balón, para colocar el 1-0 y encauzar el triunfo galo.

Luego, en los 76′, Olise, talentoso valor del Bayern Múnich, convirtió el 2-0 tras asistencia del incombustible N’Golo Kanté, para acabar con cualquier incertidumbre. Cerca del epílogo, en los 83′, apareció nuevamente el astro del Real Madrid para el 3-0. La goleada la cerró Ekitiké, en los 88’. El subcampeón del mundo lidera el grupo D con 13 puntos.

Otro que tenía a la mano la clasificación era Portugal. Pero tropezó. En Dublín, los lusos cayeron 2-0 con Irlanda, en un choque marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo. El Bicho recibió la roja tras agresión a un rival. El doblete de Troy Parrott (17′ y 45′) ocasionó un triunfo sorpresivo.

El seleccionado que dirige Roberto Martínez, puntero del grupo F con 10 unidades, tendrá que esperar hasta el domingo para sellar su clasificación al Mundial, cuando enfrente como local a Armenia. Sin CR7.

Cristiano Ronaldo se fue expulsado en la derrota de Portugal con Irlanda.

Noruega estuvo a minutos de firmar su clasificación, porque Italia no podía ante la débil Moldavia. En primer turno, los nórdicos golearon 4-1 a Estonia, con doblete de Erling Haaland. Tenían que esperar un tropiezo de la Azzurri para sacar su boleto este mismo jueves. Los italianos tuvieron muchas dificultades en Chisinau. Recién encontraron el gol en los 88′, a través de Mancini. En el agregado, Pío Esposito hizo el 2-0 final.

Entonces, los noruegos lideran la zona I con 21 puntos, mientras que Italia marcha segunda con 18. Deben jugar cara a cara el domingo, en Milán, y eventualmente los transalpinos pueden alcanzar al puntero. El problema es la diferencia de goles: Noruega tiene +29, contra +12 de los tetracampeones del mundo. Por eso es que los tanos están casi condenados al repechaje.

Camerún, afuera

Además de Europa, hubo actividad en África y la noticia fue que Camerún quedó afuera de la próxima cita planetaria. Los Leones Indomables cayeron agónicamente por 1-0 ante la República Democrática del Congo, en una de las llaves del repechaje de la CAF, que entrega un cupo para la repesca intercontinental que se juega en marzo (en la que espera Bolivia, por Sudamérica).

Bajo un diluvio en Rabat, Marruecos (cancha neutral), los cameruneses no dieron con el arco. Cuando estaba todo para ir al alargue, el capitán congoleño Chancel Mbemba anota en un balón detenido, batiendo al golero André Onana, y le da la victoria a su país, para acceder en la definición.

El rival será Nigeria, que en el primer turno sufrió para sacar del camino a Gabón, aunque haya finalizado un resultado abultado de 4-1. Victor Osimhen, quien se había perdido un gol insólito en el tiempo regular, se desató en la prórroga para anotar un doblete y darle el triunfo a las Súper Águilas. Este domingo 16, se conocerá al representante de África en la repesca de marzo.

En la AFC (la confederación asiática), Emiratos Árabes Unidos e Irak empataron 1-1, en la ida del playoff por un lugar en el repechaje. La revancha se juega el martes 18.