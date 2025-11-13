OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Se fue aplaudiendo al árbitro: la agresión de Cristiano Ronaldo que produjo su expulsión ante Irlanda

    CR7 vio la roja a los 60 minutos por un codazo a un rival, en un duelo en que Portugal necesitaba ganar para abrochar su pase al Mundial.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: captura ESPN.

    Portugal tenía que ganar para asegurar su clasificación al Mundial 2026, pero perdía por 2-0. En el segundo tiempo del duelo ante Irlanda, por la quinta fecha del Grupo F de las Eliminatorias de la UEFA, poco a poco los jugadores lusos comenzaron a perder la paciencia, incluso Cristiano Ronaldo, quien terminó expulsado y pifiado por todo el estadio Estadio Aviva de Dublín.

    A los 60 minutos, CR7 se posicionó en el área rival a la espera de un centro. En ese momento, Dara O’Shea lo sujetó, algo que irritó al histórico delantero portugués, quien le aplicó un fuerte codazo hacia atrás que le dio en la espalda al defensor.

    Al principio, el árbitro Glenn Nyberg solo había sancionado la acción con tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR llamó de inmediato al juez sueco para que fuera a ver la jugada. No alcanzó a estar 30 segundos en el monitor y cambió su decisión. Se acercó a Cristiano y le mostró la roja, ante la explosión de gritos y burlas del público irlandés, quienes le hacían gestos de llanto y de despedida.

    El delantero del Al-Nassr no se tomó de buena manera la expulsión. Se dio vuelta y comenzó a aplaudir al árbitro, luego levantó sus dos pulgares mientras caminaba afuera de la cancha.

    Le entregó la cinta de capitán a Bernardo Silva, mientras parte del cuerpo técnico lo intentaba sacar de la cancha para evitar sanciones mayores. Sin embargo, CR7 hasta caminó a la banca de Irlanda y habló, en buenos términos, con el entrenador Heimir Hallgrímsson.

    No cumplió su promesa

    Curiosamente, en la previa del duelo, Cristiano Ronaldo visualizaba un clima hostil, por lo que elogió la pasión de los hinchas irlandeses y dijo que se iba a portar bien.

    “Me gustan mucho los hinchas de acá. El apoyo que dan a su selección es admirable. Para mí es un placer venir a jugar de nuevo acá. Claro que va a ser difícil, espero que no me abucheen demasiado. Prometo que trataré de portarme bien“, había dicho.

