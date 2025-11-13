En vivo: Portugal e Italia buscan un cupo para el Mundial en el tramo final de las eliminatorias europeas

Portugal busca asegurar su clasificación al Mundial contra Irlanda.

Irlanda 1-0 Portugal

Moldavia O-0 Italia

Francia 0-0 Ucrania

Se lo pierde Italia

25′. Mancini queda frente al arco, en el punto penal y sin portero. Eleva.





Lo tuvo Francia

16′. Mbappé le pega cruzado, pero el portero Trubin le ahoga el grito de gol con gran atajada.





Goooooooooooooooool de Irlanda

17′. Parrott cabecea solo en el área chica de Portugal y abre la cuenta ante la selección de CR7.





Francia también domina

13′. Los galos son más que Ucrania, pero aún no tienen una situación clara.





A Portugal le falta el gol

Los liderados por Cristiano Ronaldo buscan la anotación que los meta en el Mundial.





Italia presiona

10′. La Azzurra tiene a Moldavia metido en su arco, pero aún no logra el gol.









Los partidos ya se juegan

Las eliminatorias europeas ya están en marcha. Italia, Portugal y Francia tienen la ilusión de ir al Mundial.





Italia en la cornisa

La Azzurra debe ganarle a Moldavia esta tarde y luego esperar que Noruega pierda con Estonia para mantener viva la ilusión de ir de manera directa al Mundial.

