En vivo: Portugal e Italia buscan un cupo para el Mundial en el tramo final de las eliminatorias europeas
Las clasificatorias en el Viejo Continente están en su etapa decisiva y hoy pueden quedar definida la suerte de estas dos potentes selecciones. Sigue aquí el relato del partido.
Irlanda 1-0 Portugal
Moldavia O-0 Italia
Francia 0-0 Ucrania
Se lo pierde Italia
25′. Mancini queda frente al arco, en el punto penal y sin portero. Eleva.
Lo tuvo Francia
16′. Mbappé le pega cruzado, pero el portero Trubin le ahoga el grito de gol con gran atajada.
Goooooooooooooooool de Irlanda
17′. Parrott cabecea solo en el área chica de Portugal y abre la cuenta ante la selección de CR7.
Francia también domina
13′. Los galos son más que Ucrania, pero aún no tienen una situación clara.
A Portugal le falta el gol
Los liderados por Cristiano Ronaldo buscan la anotación que los meta en el Mundial.
Italia presiona
10′. La Azzurra tiene a Moldavia metido en su arco, pero aún no logra el gol.
Los partidos ya se juegan
Las eliminatorias europeas ya están en marcha. Italia, Portugal y Francia tienen la ilusión de ir al Mundial.
Italia en la cornisa
La Azzurra debe ganarle a Moldavia esta tarde y luego esperar que Noruega pierda con Estonia para mantener viva la ilusión de ir de manera directa al Mundial.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
