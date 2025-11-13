Manley Clerveaux desapareció de las convocatorias del primer equipo de Colo Colo. Como explicó El Deportivo, el delantero haitiano sobrepasó la paciencia del club de Macul: no llegó a un par de entrenamientos de la categoría juvenil después de ser convocado para un partido del plantel de honor. Ahí se decidió ‘aterrizarlo’.

No habrá concesiones en ese sentido. En el Monumental aspiran a que el jugador se enriele, aunque siguen confiando en las condiciones que generaron amplio entusiasmo cuando se produjo su irrupción. En los albos se llegó a decir que la velocidad del centroamericano alcanzaba parámetros de nivel mundial.

El duro tirón de orejas de Fernando Ortiz a Manley Clerveaux: “Si quiere ser profesional, trabaje como profesional”

Fernando Ortiz, el técnico del Cacique, se mostró partidario de mantener la mano dura, más allá de que el jugador resulte de su agrado. “En el caso particular de Manley, a mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional, a mi modo de ver, requiere de cierto profesionalismo”, estableció el estratega, en declaraciones a la radio ADN.

“Cuando uno es jugador profesional y no hace actividades de profesional... ‘espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como un profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol, y a lo mejor si me duele algo, hoy no entreno... Bueno, ese tipo de situaciones la he vivido con Manley", insistió el estratega.

Manley Clerveaux, en el partido ante San Felipe (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Para que no quedaran dudas, el entrenador reforzó el mensaje. “Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional. Esos actos de... no sé si indisciplina es la palabra, esos actos de rebeldía en que yo lo subí a Primera y tiene actitudes diferentes. Si quiere ser profesional, trabaje como profesional”, manifestó.

Antes, el DT se había manifestado sorprendido por las condiciones técnicas del jugador. "Tiene características muy lindas, muy lindas. He revisado entrenamientos. Tiene una potencia increíble, tiene un dribbling donde se puede sacar a un hombre de encima. Las condiciones las tiene”, describió en otra intervención pública.

Neyman, como lo apodan en el Cacique, suma participación en dos partidos por el primer equipo albo: 12′ ante San Felipe, por la Copa Chile, y uno frente a Deportes Iquique, por la Liga de Primera.