El enredo de Manley Clerveaux: los actos de indisciplina que tienen marginada a la promesa de Colo Colo

La irrupción de Manley Clerveaux fue una de las escasas noticias esperanzadoras para Colo Colo en un 2025 que se encamina a transformarse en un año perfectamente olvidable. El delantero haitiano, de 19 años, fue promovido al primer equipo por Jorge Almirón y tardó poco en llamar la atención.

En Macul destacaban sus cualidades, atribuyéndoles, incluso, proyecciones propias de un jugador de elite. “Su característica principal es un biotipo difícil de encontrar en Chile. Es potente, rápido, ágil. Es hábil en el uno contra uno. Lo que más destaca es la potencia. Si lanza el balón largo, tiene velocidades máximas de jugadores de primer nivel mundial. Es uno de los más rápidos del club. Si no es el más rápido está entre los tres“, describía un entusiasmado Eduardo Rubio, quien lo dirigía en la categoría Proyección, a El Deportivo.

Neyman, como lo apodan en Macul, por su predilección por el astro brasileño, entre otras referencias, suma participación en dos partidos por el primer equipo albo: 12′ ante San Felipe, por la Copa Chile, y uno frente a Deportes Iquique, por la Liga de Primera.

Hoy, sin embargo, está lejos de la estelaridad que se le proyectó: concretamente, no volvió a aparecer en las convocatorias del primer equipo y tampoco ha sido citado en la Sub 20 del cuadro popular. La razón, según revelaron en el programa Dale Albo AM, es categórica: indisciplina.

Manley Clerveaux, en un entrenamiento de Colo Colo.

Eso sí, no hay mayor claridad respecto del comportamiento que sacó de quicio al staff del Cacique. Más bien, se habla de un conjunto de actitudes que fueron agotando la paciencia de los respectivos cuerpos técnicos y del club.

El Deportivo supo la más compleja: no haber llegado a la hora a entrenamientos del plantel juvenil después de ser convocado para un partido del equipo de honor. Ahí se determinó ‘aterrizarlo’ para evitar que se ‘mareara’, como ha sucedido con otros productos talentosos de la cantera alba que se diluyeron por ese tipo de problemas.

Ortiz le tiene fe

Clerveaux no fue considerado en el amistoso ante Puerto Montt, un duelo que Fernando Ortiz utilizó, precisamente, para rotar al plantel y probar opciones. Tampoco fue incluido en las listas para los choques ante Coquimbo Unido, Deportes Limache y Ñublense.

El técnico argentino confía en las condiciones del atacante. “Tiene características muy lindas, muy lindas. He revisado entrenamientos. Tiene una potencia increíble, tiene un dribbling donde se puede sacar a un hombre de encima. Las condiciones las tiene”, describió el estratega, evidentemente entusiasmado con las cualidades del centroamericano.