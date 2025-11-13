OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Conocida revista ubica a Claudio Bravo entre los mejores arqueros de la historia del Barcelona

    El semanario Sports Illustrated realizó un listado de los guardametas más destacados que ha tenido el cuadro blaugrana y el chileno aparece en los primeros puestos.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    En el top 10: conocida revista deportiva ubica a Claudio Bravo entre los mejores arqueros de la historia del Barcelona. . Por Photosport

    Claudio Bravo está en la historia del Barcelona. Si bien el exguardameta chileno estuvo solo dos años en el cuadro blaugrana, entre 2014 y 2016, ese período le bastó para establecer récords y quedar en la memoria de los fanáticos.

    Ahora, el formado en Colo Colo figura entre los mejores arqueros que ha tenido el club catalán. La prestigiosa revista Sport Illustrated lo ubicó en el top 10. Concretamente, en el octavo lugar del ranking.

    El excapitán de la Roja supera a nombres históricos, como el neerlandés Rudolfus Hesp (1997-2000) y el húngaro Franz Platko (1923 y 1930). Este último también es conocido en Chile. Como entrenador dirigió a Colo Colo entre 1939 y 1940. Además, pasó por la banca de la selección chilena entre 1941 y 1945. También dirigió a Santiago Wanderers, Magallanes, Santiago Morning y San Luis de Quillota.

    Bravo en un entrenamiento del Barcelona.

    En el otro extremo, quien ocupa el primer lugar del ranking es Víctor Valdés. El español defendió al Barcelona entre 2002 y 2014. Tras él se ubica Andoni Zubizarreta (1986-1994). El podio lo completa Antoni Ramallets. Marc André Ter Stegen quien compitió con Bravo por la portería culé y aún está en el club, aparece cuarto. Los otros nombres de la lista son Ricardo Zamora (5°), Salvador Sadurní (6°) y Javier Urruticoechea (7°).

    La visión de Bravo

    Bravo, luego de su retiró, recordó su etapa en Cataluña. “El Barça funciona como un equipo chiquitito. Es una institución gigantesca a nivel mundial, pero internamente es muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, hay poca gente. Jugadores, staff, tres o cuatro guardias, cocinero y poco más”, revelaba.

    Algo que contrasta con la imagen que le quedó del Manchester City. “Es un club gigantesco internamente. A nivel de recursos ilimitado. Gente en la piscina, en el vestuario, en el área médica. Sobra gente. No escatiman en recursos ni en personal para que el futbolista se desarrolle de la mejor manera posible y no se preocupe de absolutamente de nada”, afirmó el chileno.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalClaudio BravoBarcelonaSports IllustratedFranz Platko

