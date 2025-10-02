El inesperado encuentro de Claudio Bravo con Marc-André ter Stegen en la Champions League

Este miércoles el Barcelona y el PSG se enfrentaron por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League. El estadio Olímpico de Montjuic fue testigo del triunfo por 2-1 de los franceses que lograron con esto meterse en la zona alta de la clasificación.

En la previa al desarrollo de este encuentro Claudio Bravo y el portero alemán Marc-André ter Stegen se reunieron en una de las tribunas del recinto deportivo.

Bravo, quien dejó la actividad profesional en 2024, llegó a ver el encuentro como una de las leyendas de los azulgranas al conseguir dos veces el título de la liga española, registrando también un récord de imbatibilidad.

Claro que el buen desempeño del chileno terminó opacando la presencia del guardameta alemán, quien debió aguantar desde el banco de suplentes alguna oportunidad.

Esta rivalidad, por cierto, solo se quedó en el ámbito deportivo, pues como quedó en evidencia en un video publicado por Diario Sport, el germano y el exseleccionado nacional compartieron un ameno encuentro.

Ter Stegen se dio cuenta de la presencia de Bravo y fue a saludarlo. Ambos se abrazaron con afecto y compartieron un breve diálogo antes de proseguir su camino.

Una lucha difícil por el arco

La competencia por tomar el protagonismo del arco en el Barcelona se extendió por varios meses entre Claudio Bravo y Ter Stegen. Esta situación, según reconoció después el alemán, lo llevó a plantearse dejar el club con el fin de sumar minutos.

En una entrevista publicada en 2018, el germano recordó que “fue una situación que no se puede olvidar. Como persona que quiere jugarlo todo, como yo, era una situación muy complicada. Y la competencia con Claudio no fue nada fácil. No voy a negar que hubo momentos en los que estuve pensando en cambiar, en buscar soluciones, porque ves que el club te dice: ‘No te preocupes, Marc, tienes toda nuestra confianza, estás aquí para muchos años, confiamos en tu rendimiento’. Pero luego ves que la realidad no era así”, dijo Ter Stegen a los canales oficiales de los azulgranas.

“Con Luis Enrique hablaba mucho de ello. Pero claro, él veía que también Claudio estaba haciendo un muy buen trabajo. Al cabo de dos temporadas, la situación exigía una solución. Al final, el club vendió a Bravo y se ha posicionado claramente a mi favor”, agregó.

Un año más tarde, entregó nuevas pistas de esta lucha. “Claudio y yo logramos lidiar bien con la situación. Es un gran portero que se ganó el sitio, en ese entonces”, comentó al portal DAZN.

Y dio detalles de sus sensaciones mientras peleaba codo a codo con el chileno: “Entonces empiezas a reflexionar, porque jugar al fútbol es lo más importante. Y no estaba haciéndolo... En 2016 pensé en dejar el Barça”, reveló el portero.