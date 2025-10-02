La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20

Futbol, Chile vs Japon. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Chile Matias Perez es fotografiado durante un partido del grupo A del mundial sub 20 contra Japon disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 30/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Chile vs Japan. U-20 World Cup Championship. Chile’s player Matias Perez is pictured during a Group A match of the U-20 World Cup against Japan at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 30/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport

La Roja Sub 20 suma un nuevo golpe en la antesala del partido más importante de la fase de grupos del Mundial. A la ya confirmada ausencia de Emiliano Ramos, se agrega la baja de Matías Pérez. Ambos jugadores sufrieron un desgarro del bíceps femoral durante el duelo ante Japón, lesión cuyo tiempo de recuperación supera el calendario del certamen que se disputa en Chile. Así lo confirmó este miércoles el cuerpo médico de la Selección.

“Los seleccionados chilenos Sub 20, Matías Pérez y Emiliano Ramos, presentaron una lesión durante el partido ante Japón cuyo diagnóstico es el siguiente: desgarro de bíceps femoral. El plazo de recuperación de ambas lesiones supera los tiempos de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025”, detalló la ANFP a través de un comunicado oficial.

Pérez se queda fuera del Mundial. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El caso de Ramos ya había encendido las alarmas el martes. El delantero de Everton, titular en los dos primeros encuentros del torneo, se desplomó sobre el césped del Estadio Nacional al filo del descanso tras un pique por la banda izquierda. Intentó seguir, pero el dolor fue más fuerte. Abandonó el campo entre lágrimas, dejando a Chile con diez jugadores hasta el descanso. La confirmación del desgarro, que lo margina del resto del torneo, fue un golpe duro para el equipo de Nicolás Córdova, que pierde a su principal carta ofensiva y a una de sus figuras más prometedoras.

Ahora, la situación se agrava con la baja de Pérez. El defensor del Lecce, titular indiscutido en el esquema del técnico nacional, también terminó con molestias musculares tras el compromiso ante los nipones. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a mover piezas en una línea que ya venía mostrando fragilidades.

El escenario ahora es claro: Chile necesita vencer a Egipto este viernes para asegurar su paso a octavos de final. Un empate o una derrota podría dejarlo dependiendo de otros resultados. Sin Ramos ni Pérez, Córdova deberá rearmar su equipo en medio de la urgencia.