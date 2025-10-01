El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

Este martes Chile se enfrentó a Japón por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Los nipones se llevaron la victoria por 2-0 con las anotaciones de Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama, por lo que tomaron el liderato del Grupo A con puntaje perfecto.

Claro que la hinchada japonesa que estuvo presente en el Estadio Nacional también se llevó aplausos. Como viene siendo costumbre en diversos eventos deportivos, parte de la fanaticada se quedó en el recinto tras el duelo para limpiar la zona.

En las imágenes se puede apreciar que llegaron preparados para aquello, pues portaban bolsas para ir acumulando la basura que encontraban en el sector.

Un duro golpe para Chile

La caída de Chile en la segunda fecha del Mundial deja complicada a la escuadra a cargo de Nicolás Córdova en la lucha por quedarse con el primer puesto del Grupo A. Claro que en su análisis, el técnico consideró que “el partido estuvo parejo, con alguna ocasión para ellos en las contras. Cuando quedamos abajo 1-0 fuimos súper imprecisos dentro del área. La que tiene Pancho normalmente las hace. Es un rival muy complejo”.

“El equipo estuvo a la altura de competir. A ratos hicimos el juego nosotros y a ratos ellos. Pero el rival concretó. Con dos penales se hace mucho más difícil. En el segundo error, al final, nos costó mucho más. Estábamos con menos fuerza”, añadió.

“El fútbol es errores puntuales y a partir de eso perdemos hoy. El partido estaba parejo. Mucho rato nos bloqueamos ambos equipos. Después de ponerse en ventaja ellos hicieron su negocio y se echaron atrás”, enfatizó.

“Tuvimos muchas casi situaciones. Nos quedaba largo. No estuvimos finos en la parte final. En el primer tiempo el equipo estuvo súper fuerte, sobre todo en los primeros 20 minutos. Pero estábamos en frente de un equipo muy bueno. Japón lleva muchos años trabajando en gran nivel. Debemos ver que es lo que se puede arreglar y hay que preparar el partido que viene”, complementó.

“Los dos partidos han sido parejos. Ninguno ha dominado nada. En todo el Mundial ha sido así, salvo en la goleada de Estados Unidos. Ningún partido ha sido nuestro o del equipo rival. Eso es lo que realmente se ve. Los equipos proponen y van pasando momentos. Si tu no tienes la pelota y te defiendes, es parte del juego. Jugar bien no es solo tirar al arco. Es un montón de cosas, como saber defenderse”, dijo.

Por otro lado, abordó el complejo encuentro de Juan Francisco Rossel, quien erró algunas situaciones claras, y también habló de las eventuales bajas que puede tener Chile para el último partido. “Vamos a hacer una evaluación de quienes están en condiciones para el partido del viernes. Esperemos que con los lesionados no sea nada grave. Rossel es nueve. Él juega ahí, no lo puedo poner en otra posición. Es tan nueve que en el Sudamericano hizo cinco goles”, sentenció.

El DT también habló de los penales que le cobraron a la Roja y al llamado del FVS. “Son penales... es una buena herramienta para no parar el juego constantemente. Me ha gustado la dinámica, pero lamentablemente la hemos tenido en contra”, remarcó.

Ahora la Roja Sub 20 debe prepararse para enfrentar a Egipto este viernes 3 de octubre a partir de las 20.00 horas.