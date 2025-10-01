SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La férrea defensa de Nicolás Córdova a Juan Francisco Rossel luego de su noche para el olvido en la Roja Sub 20

El entrenador se refirió a la actuación del delantero y no dudó en blindarlo frente a las críticas.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La férrea defensa de Nicolás Córdova a Juan Francisco Rossel luego de su noche para el olvido en la Roja Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La ilusión chilena en el Mundial Sub 20 sufrió su primer tropiezo. En el segundo duelo del Grupo A, la Roja cayó por 2-0 ante Japón, el rival más exigente de la fase grupal, y complicó su camino rumbo a los octavos de final. El Estadio Nacional fue testigo de un partido áspero, que expuso varias falencias del equipo dirigido por Nicolás Córdova, especialmente en la zona ofensiva. En ese escenario, todas las miradas recayeron sobre Juan Francisco Rossel, el único centrodelantero de la nómina, quien tuvo una noche ingrata frente al arco.

El atacante de Universidad Católica llegó al Mundial como uno de los nombres llamados a marcar diferencias. Su rendimiento en el Sudamericano —donde anotó cinco goles— alimentaba la expectativa de que sería el referente ofensivo de esta generación. Sin embargo, ante los asiáticos estuvo lejos de su mejor versión. Errático en la toma de decisiones y sin precisión en el área, el ariete dilapidó las escasas opciones de gol que tuvo.

Aun así, su entrenador no dudó en respaldarlo públicamente. “Rossel es nueve. Él juega ahí, no lo puedo poner en otra posición. Es tan nueve que en el Sudamericano hizo cinco goles”, enfatizó Córdova tras la derrota, en una defensa directa a su jugador, consciente de que el ruido en torno a su actuación crecía. La confianza del DT apunta a blindar al futbolista.

La Roja de Córdova no pudo ante Japón. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Córdova también contextualizó lo ocurrido dentro del trámite general del partido. “El fútbol es errores puntuales y a partir de eso perdemos hoy. El partido estaba parejo. Mucho rato nos bloqueamos ambos equipos. Después de ponerse en ventaja ellos hicieron su negocio y se echaron atrás”, explicó, subrayando que el marcador no reflejó del todo el desarrollo del juego.

La Roja mostró buenos pasajes en el inicio, presionando alto y complicando la salida nipona, pero con el correr de los minutos fue perdiendo claridad. Japón se adueñó del balón y supo golpear en los momentos justos. Un penal convertido por Rion Ichihara en el segundo tiempo abrió la cuenta y obligó a Chile a adelantar líneas, sin éxito. La segunda anotación, en el tramo final, sepultó las aspiraciones del local.

“Tuvimos muchas casi situaciones. Nos quedaba largo. No estuvimos finos en la parte final”, reconoció el seleccionador, apuntando al mismo déficit que persigue al fútbol chileno en distintas categorías. La falta de eficacia volvió a ser un obstáculo insalvable, y Rossel, al ser el encargado del gol, quedó en el centro de la escena.

El entrenador también destacó el contexto competitivo del duelo. “El equipo estuvo a la altura de competir. A ratos hicimos el juego nosotros y a ratos ellos. Pero el rival concretó. Con dos penales se hace mucho más difícil. En el segundo error, al final, nos costó mucho más. Estábamos con menos fuerza”, analizó.

La derrota obliga a Chile a jugarse la clasificación en la última jornada ante Egipto. Para avanzar sin depender de otros resultados, la Roja necesita un triunfo que devuelva la confianza y el impulso que generó el debut ante Nueva Zelanda.

En ese contexto, la figura de Rossel volverá a estar bajo la lupa. Córdova lo sabe, por eso su respaldo busca liberar presión y recuperar a su delantero. “Las que tiene Pancho normalmente las hace”, comentó el DT.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa RojaSelección ChilenaFútbol InternacionalMundial Sub 20La Roja Sub 20Selección Chilena Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

4.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 1 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa
Chile

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda por agredir a su pareja

Una veintena de lesionados deja accidente de tránsito de bus que iba de Santiago a Cañete

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas
Negocios

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

Grau defiende crítica de Boric a Kast en el Presupuesto: “Es razonable que nosotros demos una opinión política”

Boric critica propuesta de Kast en inédita mención en una cadena nacional

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina
Tendencias

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Quién es Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial
El Deportivo

“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El duro cruce entre Carlos Alcaraz y el juez de silla durante la final de Tokio: “Nunca jugaste tenis en tu vida”

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos
Mundo

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en “zona de riesgo”

Israel anuncia el cierre de la última ruta operativa para acceder a la zona norte del enclave

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres