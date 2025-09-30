El llanto desconsolado de Emiliano Ramos tras abandonar por lesión el partido entre Chile y Japón en el Mundial Sub 20.

La Roja Sub 20 tuvo un complicado primer tiempo ante Japón. En el Estadio Nacional, el combinado nipón tuvo la chance de abrir la cuenta vía penal, pero Sebastián Mella contuvo el remate de Rento Takaoka.

Sin embargo, la imagen más conmovedora llegó al filo del descanso, cuando Emiliano Ramos tuvo que salir por lesión. El delantero de Everton, que ha sido titular en los dos partidos, abandonó la cancha entre lágrimas producto de la complicación, aparentemente muscular en la zona posterior del muslo.

Tras la salida del atacante, Chile terminó con diez jugadores el primer tiempo. Tras el descanso, ingresó Rodrigo Godoy en su reemplazo.

Ramos en el piso tras su lesión.

El llanto de Ramos en el piso. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El momento de Ramos

Ramos, de Everton, vive un momento especial en su carrera. Con apenas 20 años, fue una de las sorpresas en la convocatoria de la Selección adulta que hizo Nicolás Córdova en la doble fecha final de las Eliminatorias. El ariete, de hecho, fue titular ante Uruguay.

En el cuadro ruletero se ha transformado en una pieza importante. Para el cuerpo técnico era un puesto fijo en el equipo Sub 20. Ahora, los médicos de la Roja deben evaluar los alcances de su lesión.

En la antesala del certamen, hizo un análisis de lo que venía. “Es una ilusión muy grande, yo llevo bastante tiempo en el proceso de la Sub 20 y vamos a competir de igual a igual con cualquier selección. Estoy muy confiado en mis compañeros, sé que lo vamos a sacar adelante”, dijo en esa ocasión.