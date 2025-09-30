SUSCRÍBETE
El Deportivo

Revisa la gran atajada de Sebastián Mella en el penal a Japón que le da vida a la Roja Sub 20 en el Mundial

El arquero de Chile contuvo el disparo de Rento Takaoka en el minuto 35.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Revisa la gran atajada de Sebastián Mella en el penal a Japón que le da vida a la Roja Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La Roja de Nicolás Córdova juega su segundo partido en el Mundial Sub 20. Ante Japón, el panorama parecía complicarse en el primer tiempo, cuando una falta de Matías Pérez fue cobrada como penal por el árbitro Jalal Jayed. En el debut ante Nueva Zelanda, el defensor del Lecce, también cometió una infracción en el área.

Pese a que el cuerpo técnico de la Selección pidió revisión en el FVS, el silbante mantuvo su decisión tras revisar en el monitor.

Tras confirmar su cobro, Rento Takaoka se paró frente a la pelota, pero su disparo fue contenido por Sebastián Mella, desatando la algarabía en los casi 45 mil presentes en el Estadio Nacional, en el minuto 35.

