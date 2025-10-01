“Chile no estuvo a la altura”: la prensa internacional critica la actuación de la Roja Sub 20 contra Japón en el Mundial

La Roja Sub 20 recibió críticas tras lo mostrado en el duelo contra Japón en el Mundial.

Chile no pudo seguir celebrando en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en el país. La Roja a cargo de Nicolás Córdova sufrió una derrota de 2-0 contra Japón en la segunda fecha de la fase de grupos de la competencia.

De esta manera, la escuadra nacional deberá jugarse todas sus cartas contra Egipto para asegurar la clasificación a los octavos de final.

Este duelo fue seguid de cerca por la prensa internacional. En Argentina, Olé, por ejemplo tituló: “Duro golpe para la Rojita: Chile cayó ante Japón en su Mundial”.

Luego agregaron que “la Rojita había salido a la cancha con la ilusión de ganar, tras la victoria frente a Nueva Zelanda, y así asegurarse un puesto en los octavos de final del certamen. Ahora, dependerá del resultado ante Egipto, en la última fecha del grupo”.

“Chile, al mando del DT Nicolás Córdova, contó con Lautaro Millán entre los titulares. El volante de Independiente dispuso de algunos remates al arco y de centros al área, pero su aporte, aun como uno de los puntos altos del equipo, fue insuficiente”, continuaron.

“La realidad es que Chile no estuvo a la altura: Japón fue superior sin mostrar un fútbol vistoso, aunque efectivo. Los locales no reaccionaron con intensidad, no expusieron un patrón de juego y casi no tuvieron potencial ofensivo”, remarcaron.

Infobae, en tanto, expuso que “los locales sufrieron una dura derrota ante los japoneses que impusieron su juego físico. El choque en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago vio a una Roja que tuvo más posesión, pero no pudo capitalizarla ante un rival que fue más práctico y hasta pudo haber ganado por una mayor diferencia. De hecho, en el primer tiempo el arquero local Sebastián Mella le contuvo un penal al nipón Rento Takaoka. Esto le dio esperanza al elenco trasandino de cara a la segunda mitad”.

A su vez, El Gráfico escribió: “Chile cayó 2-0 ante Japón en el estadio Nacional de Santiago y complicó su futuro en el Mundial Sub 20 que lo tiene como país organizador”.

“La Roja, que tuvo a Lautaro Millán como titular, perdió con los gritos de Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama. En la primera mitad Sebastián Mella le detuvo un penal a Rento Takaoka”, prosiguieron.

En México, Excélsior tituló: “Japón le pega al anfitrión en el Mundial sub 20”. Agregaron que “Chile cayó 0-2 ante Japón en la Jornada 2 del Mundial sub 20 y los anfitriones del certamen complicaron su calificación rumbo a los Octavos de Final; con paso perfecto, los nipones cuentan con la posibilidad de terminar en la cima del Grupo A con un empate frente a Nueva Zelanda”.

El análisis de Córdova

Una vez finalizado el encuentro, el técnico Nicolás Córdova se dio el tiempo para analizar la caída que complica las aspiraciones del equipo de liderar el grupo y con ello mantenerse en el Estadio Nacional y encontrarse en octavos con un mejor tercero.

“El partido estuvo parejo, con alguna ocasión para ellos en las contras. Cuando quedamos abajo 1-0 fuimos súper imprecisos dentro del área. La que tiene Pancho normalmente las hace. Es un rival muy complejo”, dijo.

“El equipo estuvo a la altura de competir. A ratos hicimos el juego nosotros y a ratos ellos. Pero el rival concretó. Con dos penales se hace mucho más difícil. En el segundo error, al final, nos costó mucho más. Estábamos con menos fuerza”, añadió.

Ahora la Roja Sub 20 debe prepararse para enfrentar a Egipto este viernes 3 de octubre a partir de las 20.00 horas.