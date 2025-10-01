Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) se alista para el que será su debut en el cuadro principal del Masters de Shanghái a disputarse durante la madrugada del jueves.

El tenista nacional deberá enfrentarse en la primera ronda de la competencia contra el estadounidense Marcos Giron (48°).

A qué hora es el partido de Alejandro Tabilo vs. Marcos Giron

El partido de Alejandro Tabilo vs. Marcos Giron está programado para el tercer turno del Grandstand 2, por lo que se espera que el duelo comience a eso de las 04.30 horas de este jueves 2 de octubre.

Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Marcos Giron

El Masters de Shangái es transmitido a través de la señal de ESPN. El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.