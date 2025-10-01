Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League

Barcelona se cansó. El campeón de España tuvo un comienzo vertiginoso, con ventaja incluida, pero sucumbió ante el desparpajo del campeón Paris Saint-Germain, que se impuso 2-1 en el final.

Dos rivales que se conocen mucho. No solo porque el técnico de los galos, el asturiano Luis Enrique, es hincha confeso y socio del Barça, sino porque el equipo del PSG dejó en el camino a los locales en la semifinal anterior de este mismo torneo.

Nada de eso importaba a Lamine Yamal, quien tenía una revancha personal frente a este adversario, el mismo que lo eliminó en los cuartos de la Champions League en 2024 y sin Balón de Oro, después de que Ousmane Dembélé -ausente ayer- ganara en las votaciones.

La estrella de los catalanes jugaba a otra velocidad y en otra dinámica que, en términos concretos, contagiaba a sus compañeros. Un juego lleno de lujos, pero con efectividad. A los 14’, el puntero español ensayó un pase preciso a tres dedos que dejó solo a Ferrán Torres, el atacante se sacó con una gambeta al arquero Lucas Chevalier, pero el zaguero ucraniano Illya Zabarnyi impidió la caída del monarca.

En la siguiente, los hispanos no fallaron. Sí lo hizo el infalible Vitinha, quien dejó la pelota en los pies de Lamine para que este fabricara la jugada que terminó en asistencia de Marcus Rashford para el 1-0 de Ferrán Torres, a los 19 minutos.

PSG no reaccionaba y el campeón de LaLiga buscaba el momento justo para el golpe de gracia. Se lo perdió Dani Olmo con un remate desde la frontera del área e, instantes más tarde, el disparo de Rashford fue repelido por la zaga francesa, a los 28’.

Despertó el equipo de Luis Enrique después de la media hora. A los 38’, Nuno Mendes apiló rivales en la banda izquierda y, más cerca del área local, habilitó de manera perfecta a Senny Mayulu (atacante francés de 19 años) para que marcara el 1-1, desde el punto penal.

Incluso segundos antes del descanso, el monarca tuvo la gran ocasión de iniciar la remontada. Bradley Barcola eludió a Gerard Martín, pero su remate se fue por muy poco sobre la portería del polaco Wojciech Szczesny.

En la segunda parte, el equipo de la Ciudad Luz se dio cuenta de que lo podía ganar. Adelantó sus líneas, especialmente en las orillas, para desnudar los espacios defensivos del equipo blaugrana. A los 54’, Barcola volvió a quedar frente al arco y esta vez Szczesny tapó con seguridad.

Después de la hora de juego, Barcelona reaccionó en el trámite y en las acciones. A los 64’, el zaguero Zabarnyi evitó la caída del arco parisino, pero dejó el balón quieto en el punto penal. Dani Olmo le dio justo al centro y Achraf Hakimi evitó el gol en la línea.

Pero, cerca del epílogo, fue el actuar monarca de la Champions es el que estuvo más cerca. Justo en el final del tiempo reglamentario, el portugués Gonçalo Ramos enmudeció al recinto catalán tras anotar el 2-1 en un partido de dos candidatos al título.

Empata el City

El equipo de Manchester viajó hasta El Principado para empatar 2-2 al local Monaco. Erling Haaland abrió la cuenta para los británicos, cuando recién se jugaba el cuarto de hora. Y aunque el neerlandés Jordan Teze alcanzó a igualar para los monegascos, el artillero noruego de los Ciudadanos repitió a los 44’. A los 90’, Eric Dier puso el 2-2, mediante tiro penal.

Otros resultados del miércoles: Union Saint-Gilloise 0, Newcastle United 4; Qarabag 2, Copenhague 0; Arsenal 2, Olympiakos 0; Napoli 2, Sporting de Portugal 1; Villarreal 2, Juventus 2; Borussia Dortmund 4, Athletic ce Bilbao 1; Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1.