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    De titular indiscutido a suplente: la razón por la que Fernando Gago no considera a Franco Calderón en la U

    El defensor argentino no está en los planes del entrenador por su estilo de juego.

    Por 
    Matías Parker
     
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Franco Calderón de a poco ha ido perdiendo terreno en Universidad de Chile. El defensor central se unió a la U a inicios de 2024 después de sumar experiencia en el Club Atlético Unión de Argentina.

    El futbolista fue uno de los fijos del equipo desde su arribo. De la mano de Gustavo Álvarez, la defensa prácticamente se repetía: Zaldivia y Calderón eran inamovibles.

    En el inicio de la temporada 2026 su suerte parecía no cambiar. De hecho, fue titular y disputó la totalidad de los encuentros en las primeras siete fechas de la Liga de Primera, que tuvieron, en su mayoría, a Paqui Meneghini en la banca del equipo de La Cisterna.

    Claro que tras el triunfo por 1-0 contra Coquimbo Unido, justo cuando se oficializó el arribo de Fernando Gago a la U, su presencia en la cancha sufrió una baja. Fue suplente contra Deportes La Serena y Ñublense. Además, se perdió el duelo contra Everton por lesión.

    Reapareció en el clásico contra la UC para cubrir los últimos diez minutos del encuentro y en los últimos partidos contra Cobresal y Deportes Concepción volvió a integrar el once inicial. Sin embaro, su titularidad solo se debió a las lesiones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

    Por lo mismo, la continuidad de Calderón en la U se ve muy lejana. La razón de su pérdida de protagonismo se basa en que a Fernando Gago le gustan los futbolistas que tengan un buen juego con los pies para poder elaborar las salidas desde el fondo sin sufrir complicaciones. En ese sentido, quien gana puntos en la posición es Nicolás Ramírez.

    El vínculo de Calderón con Azul Azul concluye en diciembre de este año y desde el segundo piso del recinto de La Cisterna, aseguran que no se le será renovado. De hecho, su pase se pondrá en el mercado para una posible venta o préstamo, lo cual generaría un negocio redondo para la sociedad anónima que dirige Cecilia Pérez pues llegó en calidad de jugador libre.

    “Necesito de todos. Va a jugar el que mejor esté y se lo dije a los futbolistas. Voy a intentar ser muy honesto con cada uno de ellos”, declaró Gago cuando le preguntaron por la suplencia del defensa. Y con el correr del tiempo, lo dejó claro: para él, Calderón no está por sobre Zaldivia o Ramírez, por lo que al pedir un central, sentenció el futuro de Franco.

    Próximos desafíos

    Por lo pronto, Universidad de Chile debe prepararse para enfrentar este 7 de junio a Audax Italiano por la última fecha de la Copa de la Liga. Los azules llegan a este encuentro ocupando el tercer lugar del Grupo D con 7 puntos. Los audinos y Unión La Calera suman 10 unidades, mientras que Deportes La Serena están en el fondo con solo una unidad.

    Además, considerando el reglamento, este establece que el orden de los equipos se establece priorizando la mayor cantidad de puntos, luego la mayor diferencia de goles a favor, la cantidad de partidos ganados, entre otros aspectos.

    Teniendo en cuenta esto, la U necesita imponerse a los itálicos y que los cementeros pierdan contra los papayeros. Así, los tres quedarían igualados con 10 puntos, pero la U tiene una mejor diferencia de goles que sus rivales.

    De esta manera, un triunfo por 1-0 o cualquier otro resultado, más cualquier derrota de La Calera, mete a Universidad de Chile en la siguiente ronda de la Copa de la Liga.

    En contraste, un empate o victoria de La Calera elimina de la competencia a los laicos.

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