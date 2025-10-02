Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España
El Scratch deberá jugarse su última chance en el cierre de la fase de grupos. En tanto, Argentina aseguró su clasificación a octavos de final con un triunfo ante Australia.
Brasil no logró imponer su jerarquía y cayó 2-1 ante Marruecos en el Estadio Nacional, complicando sus opciones en el Mundial Sub 20 de Chile. El Scratch intentó llevar la iniciativa desde el arranque, con presión alta y dominio territorial, pero le faltó profundidad y precisión en los metros finales. El cuadro africano resistió con orden y apostó al contragolpe, estrategia que dio frutos en el complemento.
Tras un primer tiempo sin grandes emociones y con pocas llegadas claras, el partido se destrabó a los 60 minutos con el tanto de Othmane Maamma, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador. El golpe desordenó a Brasil, que intentó reaccionar adelantando sus líneas, aunque sin generar peligro real sobre el arco rival. Los africanos, en cambio, crecieron con el resultado a favor y encontraron espacios para liquidar el duelo.
A los 76’, Yassir Zabiri definió con categoría y sentenció el triunfo marroquí, desatando la celebración de sus hinchas en Santiago. La canarinha, sin ideas ni eficacia, terminó frustrado y con más dudas que certezas. En los descuentos, Iago descontó vía penal, pero no fue suficiente. Con esta derrota, Brasil queda en una posición incómoda en el Grupo C y está obligada a vencer a España en la última jornada para seguir con vida. Marruecos, en cambio, dio el paso clave hacia los octavos de final con un planteamiento inteligente y dos golpes certeros. Aseguraron el liderato de la zona.
Argentina avanza a octavos
Argentina venció por 4-1 a Australia en Valparaíso y aseguró su clasificación a los octavos de final. La Albiceleste fue protagonista desde el inicio.
El equipo de Diego Placente abrió el marcador rápidamente gracias a Alejo Sarco, cuyo gol fue convalidado tras revisión del FVS a los cinco minutos. Australia respondió con presión alta y rozó el empate con un cabezazo que Pierani despejó sobre la línea, pero el segundo golpe argentino llegó a los 44’, cuando Pérez amplió tras una jugada colectiva bien resuelta.
La segunda parte cambió el guion. Los oceánicos se adelantaron y encontraron el descuento en el minuto 69, tras un error del arquero Santino Barbi que Daniel Bennie capitalizó sin oposición. El tanto alteró el cierre del partido y obligó a Argentina a resistir los embates rivales. Placente movió el banco para oxigenar al equipo y, pese al empuje australiano, el elenco sudamericano retomó el protagonismo. En los descuentos, Ian Subiabre y Santino Valencia liquidaron el partido.
Con el 4-1 final, la Sub 20 de Argentina mantiene puntaje perfecto y se instala en la siguiente fase. El equipo transandino mostró momentos de buen juego y carácter en los momentos difíciles para cerrar un partido que se le complicó. Apunta a terminar como líder de grupo.
