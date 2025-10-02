Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España

Brasil no logró imponer su jerarquía y cayó 2-1 ante Marruecos en el Estadio Nacional, complicando sus opciones en el Mundial Sub 20 de Chile. El Scratch intentó llevar la iniciativa desde el arranque, con presión alta y dominio territorial, pero le faltó profundidad y precisión en los metros finales. El cuadro africano resistió con orden y apostó al contragolpe, estrategia que dio frutos en el complemento.

Tras un primer tiempo sin grandes emociones y con pocas llegadas claras, el partido se destrabó a los 60 minutos con el tanto de Othmane Maamma, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador. El golpe desordenó a Brasil, que intentó reaccionar adelantando sus líneas, aunque sin generar peligro real sobre el arco rival. Los africanos, en cambio, crecieron con el resultado a favor y encontraron espacios para liquidar el duelo.

A los 76’, Yassir Zabiri definió con categoría y sentenció el triunfo marroquí, desatando la celebración de sus hinchas en Santiago. La canarinha, sin ideas ni eficacia, terminó frustrado y con más dudas que certezas. En los descuentos, Iago descontó vía penal, pero no fue suficiente. Con esta derrota, Brasil queda en una posición incómoda en el Grupo C y está obligada a vencer a España en la última jornada para seguir con vida. Marruecos, en cambio, dio el paso clave hacia los octavos de final con un planteamiento inteligente y dos golpes certeros. Aseguraron el liderato de la zona.

Argentina avanza a octavos

Argentina venció por 4-1 a Australia en Valparaíso y aseguró su clasificación a los octavos de final. La Albiceleste fue protagonista desde el inicio.

Argentina se impuso frente a Australia. MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

El equipo de Diego Placente abrió el marcador rápidamente gracias a Alejo Sarco, cuyo gol fue convalidado tras revisión del FVS a los cinco minutos. Australia respondió con presión alta y rozó el empate con un cabezazo que Pierani despejó sobre la línea, pero el segundo golpe argentino llegó a los 44’, cuando Pérez amplió tras una jugada colectiva bien resuelta.

La segunda parte cambió el guion. Los oceánicos se adelantaron y encontraron el descuento en el minuto 69, tras un error del arquero Santino Barbi que Daniel Bennie capitalizó sin oposición. El tanto alteró el cierre del partido y obligó a Argentina a resistir los embates rivales. Placente movió el banco para oxigenar al equipo y, pese al empuje australiano, el elenco sudamericano retomó el protagonismo. En los descuentos, Ian Subiabre y Santino Valencia liquidaron el partido.

Con el 4-1 final, la Sub 20 de Argentina mantiene puntaje perfecto y se instala en la siguiente fase. El equipo transandino mostró momentos de buen juego y carácter en los momentos difíciles para cerrar un partido que se le complicó. Apunta a terminar como líder de grupo.