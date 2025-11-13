La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

La FIFA dio a conocer los nominados a los Premios Puskás y Marta.

La FIFA anunció el listado de los goles nominados para los Premios Puskás y Marta, reconocimiento que propone el ente rector del fútbol mundial para elegir la mejor anotación de la temporada, tanto a nivel masculino como femenino, respectivamente.

Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público y los de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar una elección de las 11 posibles en cada categoría. Los fanáticos podrán sufragar tras previa inscripción en la página web de la FIFA. Cada uno podrá nominar tres conquistas con valoraciones de cinco puntos, tres y uno.

A nivel masculino, cuatro sudamericanos forman parte del listado: los brasileños Alerrandro (Vitória) y Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), y los argentinos Pedro dela Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos) y Santiago Montiel (Independiente).

En el fútbol femenino, la leyenda brasileña Marta (Orlando Pride, Estados Unidos), por quien el premio adoptó su nombre, es una de las nominadas. La otra sudamericana es la transandina Kishi Núñez (Argentina).

Revisa los nóminados al Puskás

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Vitória vai vencendo o Cruzeiro por 2x0 no Barradão e olha o segundo gol . Alerrando aos 29'. pic.twitter.com/S5reDyYNGW — Radio Gama Esportiva (@GamaEsportiva) August 19, 2024

Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

Alessandro Deiola fires a precise right-footed shot from the left side of the box, extending Cagliari’s lead to 3-0 against Venezia. The crowd roars! 🔥🙌



Video Courtesy : Serie A#SerieA #Alessandrodeiola #cagliari pic.twitter.com/ijD7dbFK8J — STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) May 18, 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

¡Este GOLAZO de Pedro De La Vega en la #LeaguesCup2025 frente a Cruz Azul está nominado al premio Puskás de la FIFA!



Vota por él aquí: https://t.co/aF9wUeqpdU pic.twitter.com/r3gh2ioFvZ — MLS Español (@MLSes) November 13, 2025

Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡TENEMOS EL GOL DEL AÑO! GOLAZO DE CHILENA DE SANTIAGO MONTIEL DESDE LA PUERTA DEL ÁREA PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1iUTTL9AQg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 11, 2025

Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

LE BUT DE FOU EN LEAGUE CUP ! 🚀😨



Amr Nasser (Pharco) inscrit un retourné magnifique face à Al Ahly ! 🤩💥pic.twitter.com/ZsfUOrWbu6 — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) April 17, 2025

Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

NOMINADO MEXICANO



El mexicano del Atlas Carlos Emilio Orrantia es nominado al Puskas por este golazo al Querétaro #Puskas #Orrantia #Atlas #TVCDeportes pic.twitter.com/zDDndTbG2f — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 13, 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

¡EL GOLAZO DEL MUNDIAL DE CLUBES QUE PELEA POR EL PUSKAS! Lucas Ribeiro gambeteó y sorprendió al mundo con su VELOCIDAD para abrir el partido, en la derrota 4-3 del Mamelodi Sundowns ante Borussia Dortmund.pic.twitter.com/7KEpxzHtxK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

HIPNÓTICO TIRO LIBRE: Por esta OBRA DE ARTE ante Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League, Declan Rice fue nominado al Puskas. Ojo, ese día el crack del Arsenal metió otro golazo... ¡También de tiro libre!pic.twitter.com/evGlEY21Yh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

🚨 Rizky Ridho’s long-range strike vs Arema has been nominated for the 2025 FIFA Puskás Award!pic.twitter.com/e2WCVBqg6c https://t.co/5bn7isWJki — Timnas Xtra (@TimnasXtra) November 13, 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

⚽️ Kevin Rodrigues’in Kasımpaşa forması giyerken Çaykur Rizespor’a karşı kaydettiği gol, 2025 Puskas Ödülüne aday gösterildi!#beINSPORTS pic.twitter.com/exJZiwRm22 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 13, 2025

Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Lamine Yamal's goal against Espanyol last season has been NOMINATED for the Puskás Award. #fcblive 🔥 pic.twitter.com/wX3jxeTe8h — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 13, 2025

Revisa las nominadas al Marta

Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

⚽Jordyn Bugg



📍North Carolina Courage vs Seattle Reign



🏆NWSL



📅22 de marzo 2025 pic.twitter.com/D0kxYGpIUC — Ari Mc Grath (@Arielmcgrath) November 13, 2025

Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

Este recontra GOLAZO de Mariona Caldentey ante el Lyon fue votado como el MEJOR GOL de la Champions League Femenina 2024/2025.



Bestialidad de disparo al ángulo que será recordado para siempre en el Norte de Londres. 🔴⚪️ #UWCL pic.twitter.com/u3RcucIgzV — Mundo Pelota (@mundopelotanet) June 24, 2025

Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

The last time @BrentfordFCW played in the #AdobeWomensFACup first round proper, Ashley Cheatley provided this unbelievable moment 🤯 pic.twitter.com/6K2pg3pkAl — Adobe Women's FA Cup (@AdobeWFACup) October 22, 2025

Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

este pedazo de castañazo de kyra cooney cross en el primer australia alemania que australia gana en 20 añospic.twitter.com/0jEXZ9OMMU https://t.co/duaKLMxBbu — snorlax burkidea (m-l) 🚩 (@altonagaismo) December 25, 2024

Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

GOLAZO DE COREA DEL NORTE 🇰🇵



⚽️ Jon Ryong Jong, con un tremendo remate, anotó el 2-0 ante Argentina. #U20WWC #Colombia2024 pic.twitter.com/x95dEaTaas — DSPORTS (@DSports) September 2, 2024

Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

Marta aos 38 anos colocando o Orlando Pride numa final com esse gol mágico 👑 pic.twitter.com/CFSkfLKD6V — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) November 17, 2024

Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

https://t.co/9I2G5BSosy



🚨 NOMINATED!



Vivianne Miedema’s 100th goal for The Netherlands against Wales, has been nominated for the FIFA 2025 Marta Award. 💫



Fans and experts will decide the winner. Voting closes on December 3rd.



🗳️ VOTE FOR VIV HERE:https://t.co/WCRyYDSLqF pic.twitter.com/jMPoTJ7LMK — The Vivianne Miedema Department (@VivsDepartment) November 13, 2025

Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

DE LA BOCA AL MUNDO 💙💛💙



Kishi Núñez, jugadora de Boca, fue nominada al Premio Marta de la FIFA por su gol frente a Costa Rica en la Mundial Femenino Sub 20 con la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/fY0OGgH7RT — A Todo Boca (@equipoatodoboca) November 13, 2025

Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

🚨🤯 OFFICIAL: Lizbeth Ovalle’s GOLAZO for Tigres has been nominated for the FIFA Marta award!



The Mexican recently became the MOST EXPENSIVE player ever in women’s football. 🔥👏🏼



pic.twitter.com/bNyCZLN7vL — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 13, 2025

Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

🇺🇸x🇨🇴 | Ally Sentnor finalizando de média e longa distância é brincadeira! Muito tempo e espaço também (Colômbia mal na transição defensiva), além dos controle no drible curto



(Alô, @ojogodireto)pic.twitter.com/OrYbLrF7qy — Amanda Viana (@amandavsilva) February 21, 2025

Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024