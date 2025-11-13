OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

    El ente rector del fútbol internacional realizó dos listados para elegir a la mejor conquista tanto a nivel masculino como femenino. El catálogo incluye 11 dianas de cada disciplina.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La FIFA dio a conocer los nominados a los Premios Puskás y Marta.

    La FIFA anunció el listado de los goles nominados para los Premios Puskás y Marta, reconocimiento que propone el ente rector del fútbol mundial para elegir la mejor anotación de la temporada, tanto a nivel masculino como femenino, respectivamente.

    Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

    Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público y los de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar una elección de las 11 posibles en cada categoría. Los fanáticos podrán sufragar tras previa inscripción en la página web de la FIFA. Cada uno podrá nominar tres conquistas con valoraciones de cinco puntos, tres y uno.

    A nivel masculino, cuatro sudamericanos forman parte del listado: los brasileños Alerrandro (Vitória) y Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), y los argentinos Pedro dela Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos) y Santiago Montiel (Independiente).

    En el fútbol femenino, la leyenda brasileña Marta (Orlando Pride, Estados Unidos), por quien el premio adoptó su nombre, es una de las nominadas. La otra sudamericana es la transandina Kishi Núñez (Argentina).

    Revisa los nóminados al Puskás

    Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

    Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025

    Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

    Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

    Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025

    Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025

    Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

    Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025

    Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025

    Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025

    Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025

    Revisa las nominadas al Marta

    Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025

    Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025

    Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024

    Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024

    Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024

    Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024

    Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025

    Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024

    Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025

    Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025

    Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFIFAPuskásPremio PuskásPremio MartaMarta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    Colmed de Santiago convoca encuentro regional de médicos para capacitarlos sobre atención primaria de salud

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Vodanovic, el alcalde que desafió a su directiva y apoyó a un candidato que compite contra el FA

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Tricel anula definitivamente elección de Rodrigo Vidal como rector de la Usach

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas
    Chile

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Fiscalía invoca Ley Antiterrorista para conseguir ampliación de detención de imputados por ataque de WAM en Contulmo

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado
    Negocios

    Ganancias de Aguas Andinas siguen al alza por proceso tarifario y mayor volumen suministrado

    Gobierno finalmente decide “no avanzar” en la definición de sitios prioritarios: gremios valoran la medida

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    “Esta comisión no cuenta con evidencia”: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros y balance de Aníbal Mosa
    El Deportivo

    “Esta comisión no cuenta con evidencia”: CMF zanja polémica por rechazo a estados financieros y balance de Aníbal Mosa

    La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA

    La agresión a Luis Rubiales en el lanzamiento de su libro en España

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”
    Cultura y entretención

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”
    Mundo

    Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?