La mejor anotación de la temporada: revisa todos los goles nominados a los Premios Puskás y Marta de la FIFA
El ente rector del fútbol internacional realizó dos listados para elegir a la mejor conquista tanto a nivel masculino como femenino. El catálogo incluye 11 dianas de cada disciplina.
La FIFA anunció el listado de los goles nominados para los Premios Puskás y Marta, reconocimiento que propone el ente rector del fútbol mundial para elegir la mejor anotación de la temporada, tanto a nivel masculino como femenino, respectivamente.
Ambos ganadores se conocerán en la gala de los Premios The Best. Los tantos que pudieron ingresar en la lista debieron ser marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.
Al igual que el año pasado, los vencedores se elegirán a través de los votos del público y los de un panel formado por FIFA Legends, teniendo ambos el mismo peso para determinar una elección de las 11 posibles en cada categoría. Los fanáticos podrán sufragar tras previa inscripción en la página web de la FIFA. Cada uno podrá nominar tres conquistas con valoraciones de cinco puntos, tres y uno.
A nivel masculino, cuatro sudamericanos forman parte del listado: los brasileños Alerrandro (Vitória) y Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, Sudáfrica), y los argentinos Pedro dela Vega (Seattle Sounders, Estados Unidos) y Santiago Montiel (Independiente).
En el fútbol femenino, la leyenda brasileña Marta (Orlando Pride, Estados Unidos), por quien el premio adoptó su nombre, es una de las nominadas. La otra sudamericana es la transandina Kishi Núñez (Argentina).
Revisa los nóminados al Puskás
Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
Alessandro Deiola | Cagliari-Venezia | 18 de mayo de 2025
Pedro de la Vega | Cruz Azul-Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
Santiago Montiel | Independiente-Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
Amr Nasser | Al Ahly-Pharco | 17 de abril de 2025
Carlos Orrantía | Querétaro-Atlas | 16 de abril de 2025
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
Declan Rice | Arsenal-Real Madrid | 8 de abril de 2025
Rizky Ridho | Persija Jakarta-Arema | 9 de marzo de 2025
Kévin Rodrigues | Kasımpaşa-Rizespor | 9 de febrero de 2025
Lamine Yamal | Espanyol-Barcelona | 15 de mayo de 2025
Revisa las nominadas al Marta
Jordyn Bugg | North Carolina Courage-Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
Mariona Caldentey | Olympique de Lyon-Arsenal | 27 de abril de 2025
Ashley Cheatley | Brentford-Ascot United |3 de noviembre de 2024
Kyra Cooney-Cross | Alemania-Australia | 28 de octubre de 2024
Jon Ryong-jong | RPD de Corea-Argentina | 2 de septiembre de 2024
Marta | Orlando Pride-Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
Vivianne Miedema | Gales-Países Bajos |5 de julio de 2025
Kishi Núñez | Argentina-Costa Rica |8 de septiembre de 2024
Lizbeth Ovalle | Tigres-Guadalajara | 3 de marzo de 2025
Ally Sentnor | Estados Unidos-Colombia | 20 de febrero de 2025
Khadija Shaw | Hammarby-Manchester City | 21 de noviembre de 2024
