Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

Este jueves, se dieron a conocer los nominados para los Premios The Best de la FIFA para su edición 2025, en todas las categorías. Nuevamente, Christiane Endler saca la cara por el fútbol nacional. La portera del OL Lyonnes, quien recientemente volvió a la Roja para la Liga de Naciones Femenina, es una de las candidatas para el galardón de Mejor Arquera.

Para Tiane no es nuevo estar en estas circunstancias. De hecho, la arquera nacional ganó el premio en esta categoría en 2021, cuando estaba en el Paris Saint-Germain. En otras tres oportunidades salió segunda en la votación: 2019, 2020 y 2022.

En la reseña que publica el sitio de la FIFA, para cada postulante, se detalla lo que hizo Endler en la última temporada y que le permite estar en la consideración: fue elegida la mejor arquera de la Premiere Ligue francesa 24-25 por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, fue incluida en el equipo ideal de la Premiere Ligue de Francia 24-25 por el mismo ente antes mencionado, al igual que en el equipo ideal elaborado por la Liga Femenina de Fútbol Profesional (LFFP), y fue campeona del torneo de Primera División con OL Lyonnes (la nueva denominación del Olympique de Lyon para su rama femenina).

Las oponentes de Endler son fuertes. Hay dos goleras inglesas, campeonas de la Eurocopa 2025: Hannah Hampton (del Chelsea) y Anna Moorhouse (del Orlando Pride de Estados Unidos). También están la alemana Ann-Katrin Berger (del Gotham de EE.UU.), la española Cata Coll (del Barcelona), la nigeriana Chiamaka Nnadozie (del Brighton inglés) y la estadounidense Phallon Tullis-Joyce (del Manchester United).

Your nominees for #TheBest FIFA Women's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 6, 2025

En la categoría de Mejor Jugadora, son 17 las candidatas. La gran favorita es la española Aitana Bonmatí, quien ha ganado los dos últimos The Best y se quedó recientemente con el Balón de Oro de France Football. No hay jugadoras latinoamericanas postulando en esta categoría.

En los varones, son 11 los futbolistas que compiten por el cetro del Mejor Jugador. El listado es el siguiente: Ousmane Dembélé (Francia/PSG), Achraf Hakimi (Marruecos/PSG), Harry Kane (Alemania/Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal/PSG), Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea), Pedri (España/Barcelona), Raphinha (Brasil/Barcelona), Mohamed Salah (Egipto/Liverpool), Vitinha (Portugal/PSG) y Lamine Yamal (España/Barcelona).

Para el premio de Mejor Entrenador, son siete los candidatos: Javier Aguirre (selección de México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (selección de Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

La votación para los Premios The Best se divide en cuatro partes (25% del total): el sufragio de los entrenadores de las selecciones, los capitanes de cada selección, los periodistas especializados y el de los aficionados. En el caso del voto de los hinchas, este 6 de noviembre se abrió la posibilidad de elección, hasta el próximo 28 de noviembre.