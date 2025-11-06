OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

La portera, quien recientemente volvió a la Selección, es una de las siete candidatas para el galardón de Mejor Arquera en la edición 2025. Tiane ya ganó este cetro, en 2021, mientras que en otras tres ocasiones salió segunda en las votaciones.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Christiane Endler.

Este jueves, se dieron a conocer los nominados para los Premios The Best de la FIFA para su edición 2025, en todas las categorías. Nuevamente, Christiane Endler saca la cara por el fútbol nacional. La portera del OL Lyonnes, quien recientemente volvió a la Roja para la Liga de Naciones Femenina, es una de las candidatas para el galardón de Mejor Arquera.

Para Tiane no es nuevo estar en estas circunstancias. De hecho, la arquera nacional ganó el premio en esta categoría en 2021, cuando estaba en el Paris Saint-Germain. En otras tres oportunidades salió segunda en la votación: 2019, 2020 y 2022.

En la reseña que publica el sitio de la FIFA, para cada postulante, se detalla lo que hizo Endler en la última temporada y que le permite estar en la consideración: fue elegida la mejor arquera de la Premiere Ligue francesa 24-25 por la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales, fue incluida en el equipo ideal de la Premiere Ligue de Francia 24-25 por el mismo ente antes mencionado, al igual que en el equipo ideal elaborado por la Liga Femenina de Fútbol Profesional (LFFP), y fue campeona del torneo de Primera División con OL Lyonnes (la nueva denominación del Olympique de Lyon para su rama femenina).

Las oponentes de Endler son fuertes. Hay dos goleras inglesas, campeonas de la Eurocopa 2025: Hannah Hampton (del Chelsea) y Anna Moorhouse (del Orlando Pride de Estados Unidos). También están la alemana Ann-Katrin Berger (del Gotham de EE.UU.), la española Cata Coll (del Barcelona), la nigeriana Chiamaka Nnadozie (del Brighton inglés) y la estadounidense Phallon Tullis-Joyce (del Manchester United).

En la categoría de Mejor Jugadora, son 17 las candidatas. La gran favorita es la española Aitana Bonmatí, quien ha ganado los dos últimos The Best y se quedó recientemente con el Balón de Oro de France Football. No hay jugadoras latinoamericanas postulando en esta categoría.

En los varones, son 11 los futbolistas que compiten por el cetro del Mejor Jugador. El listado es el siguiente: Ousmane Dembélé (Francia/PSG), Achraf Hakimi (Marruecos/PSG), Harry Kane (Alemania/Bayern Múnich), Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal/PSG), Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea), Pedri (España/Barcelona), Raphinha (Brasil/Barcelona), Mohamed Salah (Egipto/Liverpool), Vitinha (Portugal/PSG) y Lamine Yamal (España/Barcelona).

Para el premio de Mejor Entrenador, son siete los candidatos: Javier Aguirre (selección de México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (selección de Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

La votación para los Premios The Best se divide en cuatro partes (25% del total): el sufragio de los entrenadores de las selecciones, los capitanes de cada selección, los periodistas especializados y el de los aficionados. En el caso del voto de los hinchas, este 6 de noviembre se abrió la posibilidad de elección, hasta el próximo 28 de noviembre.

Lee también:

Más sobre:FútbolThe BestFIFAChristiane EndlerOL LyonnesPremios The BestFútbol internacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

“No puede ser una vitrina personal”: la creciente tensión en asociación de municipios presidida por Gustavo Alessandri

Alcalde de Peñalolén en pie de guerra contra mafias chinas y se querella por casinos ilegales

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

4.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

5.
Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres
Chile

Hallan cuerpo en fosa séptica de San Vicente: Fiscalía indaga eventual presencia de otros cadáveres

Carolina Tohá graba mensajes de campaña para candidatos del Socialismo Democrático

La agenda con miras a la ONU de Michelle Bachelet durante la COP30

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche
Negocios

Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

El evento empresarial en el que reaparecerá el exministro de Hacienda, Mario Marcel

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA
El Deportivo

Christiane Endler nuevamente es nominada a los Premios The Best de la FIFA

El duro castigo a Everton por la invasión de sus hinchas ante la UC en medio de la pelea por no descender

Alerta en Sevilla: el club establece nuevos plazos de recuperación para la lesión de Alexis Sánchez

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
Mundo

Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años