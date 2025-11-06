OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Técnico uruguayo sale en defensa de Salomón Rodríguez: “Si no ha rendido, también es por el momento que vive Colo Colo”

Alejandro Cappuccio, quien hizo debutar al delantero en Rentistas de su país, conversó con El Deportivo y entregó las claves del juego del futbolista, desaparecido de las convocatorias de los albos.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
Salomón Rodríguez ha marcado dos goles en 24 presencias con Colo Colo. FOTO: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El uruguayo Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo como una de las grandes inversiones del club. Su traspaso se acordó en una cifra cercana a los 2 millones de dólares. Sin embargo, después de 10 meses en Macul, el atacante solo ha marcado dos goles (ambos en Copa Chile) en 24 presencias.

En los últimos dos meses y medio, el exjugador del Godoy Cruz de Mendoza argentino solo ha disputado 13 minutos, los únicos en que vio acción en la derrota en Coquimbo. Incluso, no fue convocado en dos de los últimos cinco enfrentamientos.

Una situación, a lo menos, extraordinaria. Tanto que, el técnico Fernando Ortiz tuvo que referirse a la condición del oriental, uno de los cortados ilustres en la disciplina de un Colo Colo en crisis.

“A Salo (Rodríguez) le hice un video individual, particular, en el que le mostré situaciones de Godoy Cruz, donde realizó buenas temporadas. Le dije: ‘te voy a ayudar a que te sientas con la tranquilidad de que el jugador existe’. A veces, lamentablemente, el delantero vive de goles. Su cabeza piensa que, si no hace goles, no funciona”, explicó el DT argentino.

La defensa al jugador

Lo cierto es que quienes conocen los inicios del atacante de 25 años no explican este terrible descenso. El Deportivo se comunicó con uno de sus formadores, el técnico Alejandro Cappuccio quien destacó las virtudes en el juego del futbolista.

“Yo lo dirigí en Rentistas desde el año 2020 y parte de 2021. Debutó con nosotros y realizó muchos goles como 9 de área con un perfil zurdo y un remate con anticipo ofensivo, muy bueno y con un juego aéreo espectacular. Ese era un equipo que atacaba mucho y tenía muchas opciones. Salomón andaba bien en los duelos individuales, con buenas asistencias. Hacía pesar su físico y, sobre todo, el perfil zurdo. Tiene un remate muy fuerte y rasante. Acá duró poquísimo y se fue al tiempo a Godoy Cruz”, afirmó el exentrenador de Nacional de Montevideo.

Asimismo, agregó que “es un futbolista muy bueno en los desmarques de apoyo y no tiene mal pase, lo que sí que su característica principal es dentro del área, de vértice a vértice del área y con anticipos ofensivos muy buenos de juego aéreo o de pie. Es un finalizador que un último pase. Puede jugar como segunda punta, pero depende de cuál sea la otra punta. Si el club está jugando con dos puntas, perfectamente puede ser uno, lo que sí no es un enganche. Es un 9 neto”.

El momento de los albos

De acuerdo con la opinión del DT, el mal momento que vive el equipo de Pedrero, lejos de las clasificaciones de copas internacionales, también ha redundado en el crudo análisis que se hace sobre el juego del delantero.

“Es un jugador que tiene todo para crecer, lo que pasa que el fútbol son contextos y los contextos del equipo a veces hacen que las individualidades no puedan demostrar todo lo que saben o que potencialmente esperaban de él. Pero él, en la liga argentina, mostró lo mismo que con Rentista y eso hizo que lo comprara Colo Colo. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es si le están llegando las asistencias que le llegaban en los otros dos clubes previos. Eso lo puede hacer mucho más profundo el análisis el club en el que está. Si Salomón Rodríguez no ha rendido, también es por el momento que vive Colo Colo”, explicó el charrúa.

En la misma línea, el profesional agregó que “de acuerdo a la inversión que se hizo, esperaban más, pero yo creo que Colo Colo también está en deuda. El equipo se acostumbró a ganar y, bueno, este momento que es negativo puede hacer que el análisis individual no sea correcto o no sea real. En contextos positivos, ha rendido mucho”.

Consultado si este mal momento puede afectar la motivación de Rodríguez Cappuccio contestó que “Salomón es un chico muy maduro para la edad que tiene, lo que pasa que es joven. Condiciones tiene, condiciones anímicas tiene, yo lo que sí creo es que a veces cuando se busca establecer los rendimientos de un jugador no se analiza el contexto. Entonces, claro, si el 9 no hace goles, capaz que se empieza a cuestionar es al jugador, que es quien queda más expuesto. Colo Colo tampoco está pasando un buen momento. Es un jugador que hay que esperar. Los clubes grandes no tienen paciencia, ese es el tema, porque es ganar hoy y más Colo Colo con los cientos de miles de hinchas que tienen, entonces el tema es que a veces se busca como culpable a quien no lo es. Salomón está haciendo una carrera bárbara, ahora con un pasar no muy bueno de su club y eso lo ha contagiado a él también en cuanto a las críticas”.

FútbolColo ColoSalomón RodríguezAlejandro CappuccioRentistasGodoy Cruz de MendozaFernando Ortiz

COMENTARIOS

Portada del dia

