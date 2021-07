Clásico uruguayo por un central albo: Maxi Falcón ahora asoma en la órbita de Peñarol de Montevideo

Nacional y Peñarol, los dos grandes antagonistas del fútbol uruguayo, bien podrían jugar un clásico para contar con lo servicios del zaguero central Maximiliano Falcón, el charrúa que pertenece a los registros de Colo Colo.

El propio jugador reconoció a medios de su país que su representante estaba en conversaciones con el Tricolor para lograr una cesión, en busca de más minutos, tras quedar relegado en la banca por Matías Zaldivia y Emiliano Amor.

“Nosotros no tenemos noticias de aquello. No me extrañaría que se marchara a Nacional, donde el técnico es Alejandro Cappuccio, el mismo que lo dirigió acá en Uruguay, el club del cual se fue a Colo Colo”, aseguró a El Deportivo Mario Bursztyn, presidente Rentistas, el cuadro dueño de la otra mitad del pase del Peluca.

Peñarol al acecho

Sin embargo, el otro grande de Montevideo tampoco se quedó atrás en su intención de tener al defensa. Según los medios charrúas, Falcón es el refuerzo preciso para afirmar la última línea, una situación que podría quedar zanjada esta semana.

Aunque en el club lo toman con calma. Consultado por El Deportivo, el mánager del equipo manya, Pablo Bengoechea, no desmintió la información que liga al jugador a su equipo.

“No podemos dar esa información y tampoco develar nuestras intenciones de mercado. Se fueron dos defensores centrales de nuestro equipo y en eso estamos trabajando. Acá han surgido nombres como el que usted me dice (Falcón), pero no podemos asegurar nada”, aseguró el ex volante.

Colo Colo es dueño del 50% por ciento del pase del jugador y tiene hasta el 31 de diciembre de este año para hacer uso la opción de compra por la otra mitad, tasada en 650 mil dólares.