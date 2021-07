El enigma Falcón: Colo Colo lo descarta por lesión y el defensor abre la puerta para salir

Maximiliano Falcón no estará en el partido entre Santiago Wanderers y Colo Colo. Los albos emiten un comunicado de prensa para aclarar el motivo por el que no pudo ser considerado por Gustavo Quinteros. “El jugador Maximiliano Falcón presentó una molestia muscular en los días previos al duelo frente a Santiago Wanderers, ante lo cual el cuerpo técnico determinó dejarlo fuera de la citación por prevención”, explica, escuetamente, el club albo.

Sin embargo, para nadie es un misterio que el defensor no está cómodo. Después de una primera etapa en el club de Macul que alcanzó a encantar a los hinchas, principalmente por su despliegue y fiereza en el campo, Quinteros lo ha relegado a la suplencia y se ha inclinado por la dupla que componen Matías Zaldivia y Emiliano Amor. Sus opciones de titularidad se esfumaron. Paralelamente, en Uruguay surgían informaciones que hablaban del interés de Nacional, uno de los clubes más importantes del país, y el formador de Falcón, por reclutarlo.

No descarta partir

Mientras los albos informaban de los problemas físicos que le afectan, Falcón hablaba con la prensa de su país. Y en ese contacto dejaba entrever sus deseos de buscarle un nuevo rumbo a su carrera. “El club es hermoso. La gente me ha tratado de maravillas desde que llegué. La realidad hoy es que no estoy jugando y a mi edad lo necesito, estoy en un club grande, compitiendo con buenos jugadores, pero no estoy jugando totalmente. Dos por tres lo hago, pero no tengo la continuidad de cuando llegué”, explica en la radio Sport 890.

Maximiliano Falcón, en el duelo entre Colo Colo y Universidad de Concepción, por la Promoción. (Foto: Agenciauno)

En el mismo diálogo, el defensor admitió acercamientos con Nacional, aunque a través de su agente. “Mi representante habló con Nacional. A mí no me llamaron. Como hubo rumores, se encargó de eso y me dijo que habían conversado, que era cierto. Es un club donde me formé, conozco al técnico. Sería una linda oportunidad, pero para jugar. Acá estoy contento, pero necesito jugar”, insiste.

La falta de continuidad, dice, se ha traducido incluso en problemas personales. “En lo personal lo hemos pasado mal. Se extraña mucho, a ella (su pareja) le afectó. Cuando estás jugando, tienes otra energía. Voy positivo a entrenar, pero cambia la cosa. Cuando estás con tu familia y en tu país, quizás me da el envión anímico que me está faltando. No sé”, admitió, otra vez abriendo la puerta a una posible partida.