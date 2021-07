La confianza de Niemann no se negocia: “Sé que estoy jugando bien, tengo todo para tirar tres vueltas buenas y meterme”

Joaquín Niemann cerró su primera jornada de los Juegos con un golpe bajo el par y en la posición 31 de la tabla general. No fue su día y las condiciones tampoco lo ayudaron. Pese a todo, el talagantino está tranquilo. Conoce sus cualidades y lo que debe mejorar, algo clave para estas rondas que quedan. El chileno siempre se tiene fe, no importa que pase dentro del campo.

“En el golf se gana en el último día, pero obviamente en los primeros días debo darme la chance de estar ahí. Todavía quedan dos días para tirar buenas vueltas y meterme para el domingo”, comenzó relatando a TVN una vez que terminó su ronda en Tokio.

Una conversación en donde también hizo un análisis de su jornada. “Partí frío, fuera de ritmo y de ahí fui mejorando un poco y me puse dos menos en los primeros hoyos. El par cinco del ocho, donde hice bogey, me frenó la vuelta, pero en general bien. Sé que estoy jugando bien y que tengo todo para tirar tres vueltas buenas y meterme”, agregó Joaco.

También habló del bogey del 18, uno en donde tiró el driver contra el piso. “Fue un mal swing y pegué el peor drive del día en el hoyo más difícil. Por lo menos sé lo que pasó y espero que no pase de nuevo”, confesó el mejor golfista del país.

Finalmente tuvo palabras para describir la experiencia de jugar por Chile en unos Juegos Olímpicos. “Me recuerda a cuando jugaba entre los 15 y 18 años y salía a defender a mi país, algo que no hacía desde que me hice profesional. Feliz de seguir representando a Chile y trataré de mejorar en los tres días que me quedan”, concluyó Joaco sin antes comentar que si no creyese que puede llevarse una medalla no estaría compitiendo.

