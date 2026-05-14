Contraloría suspende a jefe jurídico del Senda tras no informar inicio de sumarios contra funcionarios con licencia que apostaron en casinos

La Contraloría General de la República (CGR) resolvió este jueves suspender de sus funciones al jefe jurídico del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas (Senda), Pablo Toribio.

Según detalló el ente fiscalizador, la decisión se justifica en la falta de respuesta e incumplimiento de informar sobre el inicio de sumarios contra aquellos funcionarios públicos que, mientras cumplían licencia médica, realizaron apuestas en casinos.

Aquella información fue entregada por la misma Contraloría durante agosto de 2025. Según la investigación de la CGR detallada en el CIC N°15, más de 13 mil funcionarios públicos acudieron a casinos estando con licencia médica durante el período de 2023 y 2024.

Esta medida de apremio la puede aplicar la Contraloría en base a lo detallado en el artículo 9 de la Ley N° 10.336, que faculta a la entidad la capacidad de llegar a aplicar este tipo de sanciones.

Desde Contraloría detallaron que la medida tendrá vigencia desde esta jornada "hasta que dicha institución entregue la información requerida por el órgano contralor, ya sea a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) o mediante referencia formal, en conformidad con la normativa vigente“.

Es la primera vez en más de 10 años que el ente contralor aplica una sanción de esta naturaleza, amparada en la Ley N° 10.336, que regula las facultades de la Contraloría General de la República.