La discutible comparación que hizo Falcón en Colo Colo: “Habernos salvado del descenso es más importante que la Copa Libertadores”

Maximiliano Falcón no olvida los duros momentos que vivió Colo Colo el año pasado. El uruguayo llegó a Macul para fortalecer una defensa que ofrecía escasas garantías y que tuvo a los albos coqueteando peligrosamente con el descenso. Rápidamente, se ganó el puesto y el respaldo de los hinchas. Sin embargo, también estuvo cerca de convertirse en villano. El penal que convirtió frente a O’Higgins impidió que el Cacique eludiera la Promoción. Ahora, el charrúa recuerda ese angustioso momento.

“Habernos salvado del descenso es más importante que la Copa Libertadores. Muchos de los hinchas van a decir que no, pero creo que el no perder nunca el prestigio de ser un club de Primera, es lo más importante. Prefiero perder 10 finales de la Libertadores contra la “U”, pero nunca irme a la ‘B’”, reconoce el zaguero central en el programa Sabor a Gol, de TNT Sports, que se emitirá este jueves, en una comparación que coincide con el trigésimo aniversario del título más importante que el Cacique ha conseguido en su historia.

Maximiliano Falcón, en uno de sus partidos por Colo Colo. (Foto: Agenciauno).

Falcón repasa también, el momento más duro que vivió en ese período. “Después de hacerle el penal a O’Higgins, me largué a llorar en casa. Estaba destrozado”, manifiesta.

Hoy, con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo para el que llegó, y a pesar de haber perdido la titularidad a manos de Matías Zaldivia y Emiliano Amor, se muestra feliz por su estadía en Macul. “Le he agarrado cariño a Colo Colo, por el momento que se vivió el año pasado. La gente me demuestra mucho. Es el club que me abrió las puertas y esas cosas se agradecen”, destaca.

“Puyol es mi ídolo”

Peluca habla también de sus preferencias futbolísticas. “Mi ídolo es (Carles) Puyol. No fue un jugador técnico, pero tenía mucha garra y pasión por el fútbol, por defender a sus compañeros, entre otros. Un capitán de primera clase. Era bastante completo”, alaba al ex jugador del Barcelona.

Finalmente, recuerda el incidente entre Gonzalo Jara y Edinson Cavani, en la Copa América de 2015. “Lo de Cavani y Jara fue algo de fútbol. Una viveza, pasa mucho; codazos, piñas, hasta escupitajos he recibido (...) Cavani es un crack pero cayó”, concluye.