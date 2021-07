Ángelo Araos vs. Azul Azul: la U es condenada a pagarle US$ 250 mil al jugador del Corinthians

El Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel acogió parcialmente la demanda de Ángelo Araos contra Universidad de Chile, por lo que condenó a los azules a pagarle la suma de US$ 250.000 (190 millones de pesos) al volante que hoy milita en el Corinthians.

La historia se remonta a 2018, cuando Azul Azul vendió al formado en Antofagasta por US$ 5 millones al equipo brasileño. Resulta que el jugador reclamó que los estudiantiles nunca le pagaron el 10% del traspaso, es decir, medio millón de dólares correspondientes a su comisión.

Por contraparte, la U rechazó la petición del nortino y argumentó que fue él quien renunció a dicho cobro, con tal de que se concretara la transferencia. Como no pudieron llegar a un acuerdo amistoso, el mediocampista finalmente decidió demandar a los universitarios, el 31 de enero de 2020.

Y la sentencia, a la que tuvo acceso La Tercera, se conoció en las últimas horas: “Se resuelve: Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta por don Angelo Giovanni Araos Llanos en contra del Club de fútbol profesional Azul Azul S.A. (club de fútbol profesional Universidad de Chile), representada legalmente por don José Luis Navarrete Medina, y se condena a la demandada al pago de la siguiente suma por el concepto que se indica: US$ 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares de Estados Unidos de América) como indemnización por terminación anticipada del contrato de trabajo”.

Si bien el jugador exigía el pago de US$ 500 mil, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel determinó que solo le correspondía recibir la mitad de esa suma. El tribunal justificó su decisión en el hecho de que la U recibió 2,5 millones de dólares por la transferencia de Araos al Corinthians, por lo que el jugador debía recibir el 10% de ese total.

“Que si bien el demandante haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 152 bis I del Código del Trabajo sostiene se le adeuda la cantidad de US$ 500.000, ello no es así, ya que conforme consta en los latamente mencionados contratos de cesión temporal y de ejercicio de opción de compra de 28 de julio de 2018 y de 30 de julio de 2019 el total que recibió la Universidad de Chile por la transferencia del jugador profesional don Ángelo Araos Llanos fue de $ US$ 2.500.001, correspondiéndole en consecuencia la suma de US$ 250.000 a lo que será condenada a pagar la demandada en lo resolutivo”, agrega la sentencia pronunciada por la jueza Patricia Salas Sáez.

La U deberá pagarle al exvolante puma dentro de los próximos cinco días, una vez ejecutoriada la sentencia. Deberá hacerlo con reajustes e intereses, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. Eso sí, Azul Azul se libró de pagar las costas del juicio, “por no haber resultado completamente vencida”.

Todo este lío generó otras consecuencias. Por ejemplo, que Ángelo Araos rompiera su contrato con el agente Fernando Felicevich y firmara con la empresa AIM. De hecho, el representante argentino, que tiene clientes de la talla de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, entre otros, fue testigo de Universidad de Chile en el caso. Ambos tuvieron un cara a cara el pasado 8 de julio.

Malas noticias para los azules en un período de crisis económica y previo a un mercado de pases que está próximo a abrirse, y justo en una semana compleja en lo deportivo, previo a los duelos frente a Ñublense y el tricampeón Universidad Católica.