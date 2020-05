La U cita como testigo a Felicevich para intentar ganarle el juicio a Araos

“Bienvenido Ángelo Araos a nuestro equipo. ¡Juntos a seguir trabajando!”. El mensaje corresponde una publicación de Twitter de la empresa de propiedad de Fernando Felicevich (@twentytwochile), en abril de 2018. El agente, que maneja a Vidal, Medel, Alexis y Pulgar, entre tantos otros, posa con una sonrisa. En la misma imagen aparece el futbolista, quien por esa época defendía a Universidad de Chile, y Francesco Barbera, su otro agente. Pocos meses después, el empresario argentino fue clave en negociación que lo sacó de la U para ponerlo en Corinthians, a cambio de US$ 5 millones.

Hoy, casi dos años después, la vida los pone en veredas enfrentadas. Araos, demandando a Universidad de Chile. Felicevich, como testigo de Azul Azul, frente a su exrepresentado. El vínculo laboral entre ambos terminó hace un par de meses, cuando el nacido en Antofagasta decidió cambiar de agencia de representación. Hoy, su futuro lo maneja AIM.

Lo cierto es que en febrero, Araos demandó a Azul Azul por la suma de US$ 500.001 ($ 388.000.000) por concepto de su derecho legal a recibir el 10% del total de la transferencia, que en su momento golpeó el mercado chileno. En julio de 2018, Corinthians desembolsó US$ 5 millones a las arcas de la U, correspondientes a la cláusula de salida del futbolista formado en Antofagasta.

En aquella oportunidad, Azul Azul diseñó un contrato que hoy tiene disconforme al futbolista. Se acordó, según establece la primera cláusula del documento, un préstamo con opción de compra a cambio de US$ 4.500.000. De ese monto, los estudiantiles se quedaron con US$ 2,5 millones, mientras que Antofagasta se anotó con US$ 2 millones. Un año después, específicamente el 31 de julio de 2019, los Paulistas debían ejercer la opción de compra, que sí se efectuó, por un monto equivalente a la diferencia: US$ 500.001. De este valor, según estipula la norma, Araos debía sacar su 10%, no así del total de la transacción. Es decir, le correspondía que la U le pagara US$ 50 mil, y no los US$ 500 mil que corresponden al monto máximo a de la operación. La legislación establece que el pago al futbolista se le cancela por el monto total de venta de su pase y no por lo correspondiente a un préstamo. Del valor pagado por la compra del futbolista, Antofagasta se quedó con US$ 500 mil, mientras que los azules se pusieron con US$ 1.

Frente a tal escenario, Araos tuvo ayer la audiencia preparatoria contra Azul Azul. No estuvo presente el futbolista, pero sí su abogado Óscar Fuentes, a través de Zoom. Desde la concesionaria, la abogada Ángeles Fernández representó a José Luis Navarrete, el presidente del club.

En la cita, que comenzó cerca de las 9.10 horas y terminó a las 10.40, no se llegó a acuerdo. Mientras la jueza Patricia Salas proponía que la concesionaria desembolsase US$ 125 mil pagaderos, en cuotas, Azul Azul dejaba en claro que estaba dispuesto a desembolsar hasta $ 10 mil. La defensa del futbolista desestimó la opción.

La negativa de ambas partes obligará a Araos a verse las caras frente su ex club, de manera presencial. Quedaron citados para el 15 de septiembre, a las 10.50 horas. Se espera que el jugador se haga presente.

Lo que más sorpresa causó, sin embargo, fue la lista de testigos que incluyó Universidad de Chile. En esta nómina, aparece Fernando Felicevich, su exrepresentante. También se incluye a Francesco Barbera, el otro exagente de Araos que aparece en la foto dándole la bienvenida a Twentty Two, Jorge Sánchez (presidente de Antofagasta) y Pablo Silva (exdirector de la U).

Araos, por su parte, cita entre sus testigos a Ronald Fuentes, quien al momento de su transacción actuaba como gerente deportivo de la U. También aparece Gamadiel García y Luis Marín, en sus condiciones de miembros de la directiva del Sifup.

Araos continúa su litigio contra la U. Busca que se le pague lo que se le adeuda del monto pagado por Corinthians. Hoy, sin embargo, se suma un nuevo personaje al conflicto: Fernando Felicevich, el mismo que lo llevó al Timao.