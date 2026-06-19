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    México aprovecha el regalo coreano: es el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial y gana su grupo

    Una grosera falla del portero Kim le permitió a Luis Romo romper la monotonía y darle la victoria al cuadro azteca en Guadalajara, que aseguró la primera posición de la zona A por el criterio de desempate olímpico.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    México es el primer clasificado a dieciseisavos de final tras vencer a Corea del Sur.

    Luego del opaco empate entre República Checa y Sudáfrica, abriendo la segunda jornada del grupo A del Mundial, México y Corea del Sur afrontaban una repentina definición no solo por la clasificación a los dieciseisavos de final, sino que también para asegurar el primer puesto de la zona. En Guadalajara, el local ganó por 1-0 e hizo los deberes.

    Ambos llegaron tras victorias en el estreno. Si los aztecas levantaron el telón de su Copa del Mundo superando a los sudafricanos, los asiáticos hicieron lo propio ante los checos. Para el duelo, a priori, más complicado del grupo, el técnico Javier Aguirre sacó a Álvaro Fidalgo para el ingreso de Luis Romo, además de la baja obligada del suspendido César Montes.

    El primer tiempo entró directo en el núcleo de lo más pobre que se ha exhibido, hasta ahora, en la competencia. México no fluyó como en el estreno. Si bien Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, intentaba activarse por la izquierda del ataque, resultaba poco. Los dos seleccionados jugaban a neutralizarse, a reducir las virtudes del otro.

    Los delanteros no influían en el partido. Tampoco eran suficientemente asistidos para participar. Esto recayó para Raúl Jiménez, en el lado del anfitrión, como para Heung-min Son, ocupando la demarcación de centrodelantero en los surcoreanos. El ex Tottenham, hoy en la MLS, tuvo una acción clara en los 15′, que termina salvando en la línea Edson Álvarez, pero estaba fuera de juego. Desde el lado del Tri, la única opción fue con un cabezazo de Quiñones atajado por Kim, clavado en la línea de meta.

    El encuentro mostraba muy poco. Dentro de esa sequía de fútbol, Corea finalizó mejor el lapso inicial, juntando pases y con un activo Kang-in Lee. México se fue al entretiempo pifiado por los exigentes forofos que se agolparon en el Estadio Akron.

    En un contexto de escasez de emociones, cualquier detalle podía inclinar la balanza. Y una grosera falla del arquero asiático le abrió la puerta al combinado azteca. Minuto 50 y Luis Romo convirtió el 1-0. Aprovechó una pésima salida de Kim, a quien se le escapa el balón en una salida y choca con un compañero. Le dejó la pelota en bandeja al volante mexicano.

    El duelo no cambió demasiado. Los intentos de Corea, que incluyó la salida de Son, no surtían efecto. México apostó a bajar la persiana y defender con línea de cinco. Rangel tuvo una tapada notable. El gol, aunque con una importante dosis de fortuna, ya lo tenía en el bolsillo.

    De esta manera, el equipo del Vasco Aguirre llega a seis puntos y asegura su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial. Lo hace ganando su grupo, considerando el criterio de desempate olímpico (resultado en el duelo directo).

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